Eliminare surpriză la Casa Iubirii! Cine pune mâna pe cecul de 5000 de lei

Acțiunea din emisiunea Casa Iubirii de la Kanal D devine din ce în ce mai imprevizibilă. Surprizele se țin lanț, iar telespectatorii vor avea parte de un final de săptămână dramatic în cadrul show-ului moderat de Andreea Mantea.

Eliminare surpriză din Casa Iubirii

sunt, din nu, cu un pas înainte și anunță eliminarea din această săptămână de la Casa Iubirii. Iar cel care va fi trimis acasă este un băiat care, până acum, parea că face parte dintre preferații telespectatorilor de la Kanal D.

Astfel, anunță sursa citată, Laurențiu va fi cel care va fi dat afară din Casa Iubirii. , mâine, 18 februarie, numele lui, spre surpriza multora. Laurențiu, vă reamintim, a fost nominalizat și acum trei săptămâni pentru eliminarea din show-ului Andreei Mantea.

La acea vreme, el a izbucnit în lacrimi, dezvăluind că a renunțat, printre altele, la locul de muncă pentru a intra în show-ul de la Kanal D. La acea vreme, el a fost salvat însă de concurentul care a devenit favoritul săptămânii, Patrick renunțând la bani pentru a-l păstra în show. Doar că, de această dată, nu va mai avea același noroc.

Cine încasează cecul de 5000 de lei?

Sursa citată anunță că Robert va fi cel care va pune mâna pe cecul în valoare de 5000 de lei, pus la bătaie de producătorii de la Kanal D. Interesant este că favoritul săptămânii este și favoritul fetelor. Mai exact, în urmă cu câteva zile, Bianca din Casa Iubirii spunea că Robert este idealul ei de bărbat.

”Și eu văd aceste calități în tine. Încă din prima zi am știut că ești o femeie care știe ce vrea”, a spus Robert, în replică la declarațiile de amor făcute de Bianca. Cu toate acestea, a mai precizat tânărul, momentan nu este interesat de ea.

”Am fost foarte clar de la început. Eu mi-am îndreptat atenția către Larisa. Știți cu toții. Eu am considerat atunci că este singura femeie cu care mă potrivesc. Și am fost cât se poate de clar. Momentan, nu știu dacă simt că m-aș potrivi cu vreo fată din casă. Dar nu am înaintat cu nicio fată atât de mult”, a mai spus Robert.

Cu toate acestea, acum câteva zile, la Casa Iubirii, Larisa părea să se apropie de Patrick, rivalul lui Robert. Motiv perfect pentru o criză de gelozie, Robert dorindu-și să intre în camera roșie peste cei doi concurenți, reușind să îl facă pe Patrick să se amuze copios.

, început la mijlocul lunii ianuarie, a aliniat la start 14 concurenți. Mai exact, erau șapte fete și șapte băieți, dar patru dintre ei (Julia, Larisa, Cosmin și Patrick) vin din sezonul trecut.