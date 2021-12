Elon Musk va fi concurentul vedetelor. Omul de afaceri vrea să încerce o nouă meserie

Directorul executiv al companiei Tesla a transmis pe pagina de Twitter că vrea să încerce o nouă meserie. va fi concurentul direct al vedetelor.

Filantropul american a declarat că vrea să devină influencer, fără a detalia dacă este dispus să renunțe la afacerile sale pentru a se dedica mediului virtual.

În momentul de față nu este foarte clar dacă Elon Musk a vorbit serios despre acest lucru sau doar a lansat această teorie pentru a atrage atenția asupra sa.

Elon Musk, dispus să renunțe la rolurile sale. Ce carieră vrea să îmbrățișeze afaceristul

„Mă gândesc să renunț la job-ul meu și să devin un influencer cu normă întreagă”, este mesajul lăsat de Elon Musk pe Twitter.

Dezvăluirea i-a pus pe gânduri pe fani în condițiile în care inginerul muncește foarte mult și este implicat în numeroase afaceri, care de altfel, îi aduc și foarte mulți bani.

Vedeta, care este și fondatorul companiei de rachete SpaceX și conduce startup-ul Neuralink, e posibil să ia în calcul varianta de influencer dintr-un motiv întemeiat.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk)

Elon Musk, afaceri pe bandă rulantă, dar fără timp liber

Elon Musk nu are foarte mult timp liber, poate de aceea se gândește să ia o pauză și să-și îndrepte atenția spre cu totul altă meserie.

„Ar fi frumos să am puțin mai mult timp liber pe mâini, spre deosebire de a lucra zi și noapte, de când mă trezesc până când merg la culcare 7 zile pe săptămână. Destul de intens”, spunea recent afaceristul într-o conferință telefonică.

Pe de cealaltă parte, Elon Musk anunța la momentul respectiv că se așteaptă să fie la cârma firmei Tesla mulți ani de acum înainte.

În plus, inginerul deține și firma de infrastructură The Boring Company, fiind cea mai bogată persoană din lume după ce averea sa a crescut în ultimul an.

Mai exact, inginerul are o avere care se ridică la 266 de miliarde de dolari, după ce în 2020 aceasta era de 110 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, omul de afaceri este foarte discret și nu epatează prin nimic. Mai mult decât atât, locuiește într-o de numai 50.000 de dolari.