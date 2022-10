Elon Musk, avertizat de oficialii UE după preluarea Twitter. „În Europa, pasărea va zbura după regulile noastre”

Miliardarul american a anunțat vineri pe platforma de socializare că Twitter va forma un consiliu pentru moderarea conţintului, “cu puncte de vedere foarte diverse”, dând naștere că ar putea urma reactivarea mai multor conturi închise definitiv, precum cel al fostului președinte Donald Trump.

Totul a început după un mesaj criptic al noului CEO al Twitter, în care sugera că achiziția platformei de socializare pentru suma de 44 de miliarde de dolari a fost finalizată. “Pasărea a fost eliberată”, a scris Musk pe Twitter.

Comisarul UE pentru Piaţa Internă, Thierry Breton, i-a răspuns ironic spunându-i că în Europa va trebui să respecte regulile impuse de autoritățile UE. “În Europa, pasărea va zbura după regulile noastre”, a scris comisarul european în răspuns.

👋

In Europe, the bird will fly by our 🇪🇺 rules.

— Thierry Breton (@ThierryBreton)