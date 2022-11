Elveția – Camerun, meciul cu cea mai slabă audiență de la Campionatul Mondial din Qatar. Câți fani au fost anunțați și cum au stat lucrurile în tribune

, care și-au făcut intrarea cu muzică și dans la turneul final. În tribune, atmosfera a fost departe de a fi una incendiară.

Elveția – Camerun, meciul cu cei mai puțini spectatori de la Campionatul Mondial din Qatar

La meciul dintre Elveția – Camerun au fost prezenți conform datelor oficiale 39.089 de spectatori, pe Lusail Stadium, arena de 40.000 de locuri pe care se va disputa și finala Campionatului Mondial.

ADVERTISEMENT

Cea mai slabă asistență fusese stabilită la meciul dintre Mexic și Polonia: 39.369 de fani, cu 330 mai mulți totuși decât la meciul de debut din Grupa G.

FANATIK a fost prezent la meciul Elveția – Camerun și a observat că tribunele au fost mult mai goale decât au anunțat organizatorii. Conform estimărilor noastre, la partidă nu au fost prezenți mai mult de 25.000 de spectatori. Numărul de fani de la meciurile din Qatar și estimările oficiale au stârnit ample controverse în presa internațional. FIFA a încercat să lămurească acest subiect.

ADVERTISEMENT

FIFA, explicații pentru numărul de fani mai mare decât capacitatea stadioanelor de la Campionatul Mondial

, care a oferit câteva explicații cu privire la acest subiect extrem de controversat: „Capacitatea stadioanelor este mai mare decât cea care a fost anunţată iniţial.

Cifrele date erau doar estimările iniţiale, dar fiecare arenă are o capacitate mai mare decât cea anunţată”, a fost răspunsul surprinzător al forului internațional.

ADVERTISEMENT

De altfel, cele 8 pagini de Wikipedia ale stadioanelor din Qatar pe care se vor disputa meciurile de la Campionatul Mondial, au fost modificate, iar capacitatea arenelor a crescut.

Câți fani au fost prezenți la primele meciuri de la Campionatul Mondial

Qatar vs Ecuador – 67.372 de fani (60.000 capacitate)

England vs Iran – 45.334 (40.000 capacitate)

Senegal vs Ţările de Jos – 41.721 (40.000 capacitate)

SUA vs Ţara Galilor – 43.418 (40.000 capacitate)

Argentina vs Arabia Saudită – 88.012 (80.000 capacitate)

ADVERTISEMENT

FIFA a pus la dispoziția mass-media un nou document oficial cu „noile” capacități ale celor opt stadioane.

ADVERTISEMENT

Cele opt arene au costat nu mai puțin de 6,5 miliarde de dolari, iar o bună parte dintre ele nu vor mai folosite după Campionatul Mondial.