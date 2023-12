Ema Karter, vedeta OnlyFans, vrea de la Moș Crăciun un cadou inedit

Ema Karter ne-a dezvăluit lista ei pentru Moș Crăciun. Vedeta OnlyFans a spus în exclusivitate pentru FANATIK că își dorește foarte mult o vacanță tocmai în Japonia. În plus, am aflat de la blondină și care sunt bărbații celebri pe care îi simpatizează, dar și detalii din relația cu Yamato Zaharia.

Ema Karter, listă pentru Moș Crăciun: “Vacanță în Japonia, pantofi, geantă”

Vedeta ne-a povestit că cel mai mult și-ar dori să primească de Crăciun o vacanță. Dar nu oriunde, ci tocmai în Japonia. Pe lângă vacanța mult dorită, Ema a mai adăugat pe listă și o pereche de pantofi și o geantă.

“Eu plec în Republica Dominicană acum, să filmez, mă voi întoarce chiar înainte de Crăciun. Sărbătorile le voi petrece cu părinții mei, deoarece în ianuarie plec din nou. Voi sta departe de casă, de aceea vreau să și de Revelion. Oricum nu stau foarte mult pe acasă și îmi e dor. Eu nici nu prea sunt adepta petrecerilor și a cluburilor.

Mi-aș dori ca Moș Crăciun să-mi aducă o vacanță în Japonia. Dacă ar veni cu niște bilete de avion pentru Japonia, ar fi perfect. Aș mai vrea de la Moșul o pereche de pantofi, o geantă. Dacă stau să mă gândesc mai bine, se face o listă frumoasă.

În iarna aceasta mă va încălzi centrala (râde, n.red). Sunt singură, dar uneori simt nevoia să am pe cineva. Mai ales noaptea, mă gândesc că aș vrea să stau cu cineva. Dar apoi mă gândesc că , după momentele frumoase, nu mai vreau”, a declarat Ema Karter pentru FANATIK.

Vedeta, totul despre relația cu Yamato Zaharia: “Nu mai era focul de la început”

Ema Karter este singură, dar nici nu se gândește deocamdată la relații. A avut o relație cu năbădăi cu luptătorul Yamato Zaharia, care s-a încheiat pașnic. Acum, cei doi au rămas prieteni, iar Yamato o însoțește pe fosta iubită chiar și la filmări.

“Când îmi amintesc ce s-a întâmplat cu Yamato, cu certuri și împăcări, nu-mi mai trebuie relație. Noi am avut o relație mai tumultoasă, dar am rămas prieteni foarte buni. El călătorește cu mine peste tot, chiar am rămas în relații foarte bune. Noi am hotărât că mai bine rămânem prieteni decât să ne tot certăm.

Nu mai era iubire, nu a mai fost focul de la începutul relației și am decis că mai bine rămânem prieteni. Acum, eu am un ajutor în el, iar el, la rândul lui, în mine. Acum nu ne mai certăm, ne înțelegem mai bine. El merge cu mine chiar și la filmări.

Nu m-aș mai gândi la o împăcare pe viitor, dar nu poți ști unde te duce viața. Există un cadou care mi-a rămas în minte. Yamato mi-a cumpărat la un moment dat o colecție cu personaje din desene animate pe care mi-o doream foarte mult”, a mai spus vedeta.

Cine este bărbatul celebru pentru care Ema Karter are o slăbiciune: “Nu aș refuza”

Blondina a recunoscut că există câțiva bărbați celebri de care se simte atrasă. Printre aceștia se numără Brad Pitt și Maluma. Ema ne-a mai spus și ce planuri de viitor are și care este motivul pentru care nu vrea să facă copii.

“Îmi place foarte mult Brad Pitt, nu aș refuza o întâlnire cu el. Îmi place și Maluma, iar mai nou și 50 Cent, l-am văzut de curând la un concert și îmi place mult.

Nu îmi doresc deocamdată să mă căsătoresc sau să fac un copil. Consider că un act nu dovedește nimic. Dacă ești cu o persoană și te iubești cu persoana respectivă, nu trebuie să ai un act neapărat. Copii nu vreau acum, nu știu dacă lucrul acesta se va schimba pe viitor. Deocamdată nu mă văd în ipostaza de mamă, țin foarte mult la felul în care arăt și nu vreau să mă schimb. Nici nu știu dacă sunt atât de responsabilă.

Vedeta OnlyFans nu ar renunța pentru nimic în lume la activitatea… fierbinte

Nici nu m-am îndrăgostit de cineva atât de tare încât să mă gândesc la asta. Eu nu voi renunța niciodată la cariera mea. Poți să fii cu o persoană acum și peste un an, te desparți. Chiar dacă ar fi bărbatul perfect și mi-ar cere să renunț, nu aș accepta. Eu nu vreau să fiu întreținută de un bărbat. Mi s-a întâmplat să fiu judecată în online din cauza meseriei mele. Atât de bărbați, cât și de femei. De femei pentru că sunt foarte invidioase.

Multe colege din branșa mea au început să dea follow actorilor cu care eu am filmat. Le-au scris fără ca mie să îmi spună ceva. Eu când m-am apucat de videochat, nu mi-am dorit să fiu doar o altă fată care face chat.

Am vrut să fiu cea mai bună, să fac doar content de calitate. Am investit mult în aparatură și am știut să mă promovez, am ieșit din zona mea de confort. Nimic nu vine peste noapte, poți să fii foarte frumoasă, dar dacă nu muncești, nu faci nimic”, a mai declarat Ema Karter pentru FANATIK.