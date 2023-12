Moș Crăciun a ajuns deja la Mihai Trăistariu! Cadou de sute de mii de euro

Mihai Trăistariu s-a aflat cu siguranță pe lista celor cuminți a lui Moș Crăciun. Nu de alta, dar artistul a primit deja cadoul, care este unul substanțial. În exclusivitate pentru FANATIK, cântărețul a dat tot din casă. Îndrăgitul interpret a pus mâna pe 4 apartamente noi la malul mării, iar încet, dar sigur, Mihai Trăistariu vrea să cucerească litoralul românesc.

Mihai Trăistariu, cadou generos de la Moș Crăciun: “Am primit 4 apartamente”

Celebrul artist și-a făcut cadou 4 apartamente noi pe litoralul românesc. Mihai Trăistariu mai are 6 apartamente, iar acum este fericitul posesor al încă 4 locuințe de lux. Cântărețul ne-a povestit că ar vrea ca pe timpul iernii să se mute în unul dintre apartamente, deoarece are acolo toate facilitățile de care ar putea avea cineva nevoie.

“Anul acesta , mai devreme. Eu am deja 6 apartamente la malul mării, iar Moșul mi-a mai adus încă 4. A fost darnic. Am fost și am vizitat zilele trecute un complex turistic din Mamaia Nord și am bătut palma. Acum vreau să fac un împrumut să le iau.

E superb acolo, cu tot ce ai putea avea nevoie. Le-am luat pentru business, dar cred că voi sta și eu acolo. Spre exemplu, acum, iarna, pot să stau, pentru că e piscina închisă. Altceva nu aș vrea să îmi aducă Moș Crăciun, pentru că am tot ce îmi doresc.

Mă bucur pentru că mă extind pe litoral, e un domeniu la care mă pricep și care merge bine. Mi-am propus ca o dată la 2-3 ani să mai iau un credit la bancă și să iau altele, cuceresc litoralul”, a declarat Mihai Trăistariu pentru FANATIK.

Cine îl încălzește pe artist iarna aceasta: “Ei cu mine și eu cu ei”

Mihai Trăistariu ne-a mai spus că anul acesta de Crăciun va fi la Sinaia, așa cum e de câțiva ani buni încoace. Va cânta și se va bucura de iarnă împreună cu câțiva prieteni, care îl vor însoți. Însă Mihai iarna aceasta și îi va ține de cald.

“Anul acesta am făcut la școala mea de muzică Secret Santa, cu profesorii de acolo. S-a întâmplat ca eu să îmi trag numele meu. Așa că le-am cumpărat tuturor câte ceva. Le-am cumpărat jucării de pluș și alte lucruri. Iar pentru că mi-am tras numele meu, mi-am făcut mie un cadou și mi-am luat bomboane de ciocolată. De Crăciun am spectacole la Sinaia, de revelion la fel.

De 8 ani încoace, în fiecare an merg acolo să cânt. Cu ocazia asta mă și plimb, pentru că mi-am luat ca o mini-vacanță. Voi merge cu niște prieteni, ne vom plimba iar seara cânt. Eu nu știu să schiez sau să patinez. Dar vom juca bowling acolo. Eu fac sport la sală, pentru sănătate. Pe pârtie nu fac sport. Nici cu sania nu mă mai dau, mă dădeam atunci când eram mic.

Iarna aceasta mă vor încălzi pisicii, ei cu mine și eu cu ei. Am 4 pisici în casă și ne încălzim reciproc. Eu oricum sunt cu căldura, nu suport frigul. Am 27 de grade pe termostat, am căldura dată la maxim. Unii ar putea spune că fac puțin exces, dar eu sunt cu căldura, nu îmi place frigul”, a mai spus artistul.

Mihai Trăistariu, amintiri dureroase de Crăciun: “Mi-a luat toți banii”

Celebrul artist își aduce aminte cu bucurie de Crăciunul copilăriei sale. Chiar dacă existau neajunsuri, avea o familie frumoasă. Însă un episod l-a marcat și ne-a povestit cât de mult a plâns, copil fiind. Toată întâmplarea s-a petrecut chiar în Ajunul Crăciunului.

“Atunci când eram mic, Crăciunul nu era ca acum. Noi eram săraci, eram 4 frați. Totul era mai sărăcăcios. Nu prea am avut nici brad.

Dacă stau bine să mă gândesc, nu-mi amintesc să fi avut brad vreodată. Moș Crăciun venea foarte rar, o dată la 5 ani.

În schimb, am avut atmosferă de familie, iar asta mă bucură. Se găteau bunătăți de Crăciun, mergeam cu colindul. Îmi aduc aminte că mergeam de nevoie cu colindatul. Iar într-un an tata mi-a luat banii, pentru că mi-a spus că nu avem bani în casă. Făcusem 310 lei, în bani vechi, nici nu mai știu cât înseamnă.

Era mult, oricum. Am mers de dimineața până seara cu copiii, la colindat. Iar tata mi-a spus că oricum tot mie îmi va lua rechizite și adidași, pentru școală. Am plâns mult atunci, dar asta a fost situația”, a mai declarat Mihai Trăistariu pentru FANATIK.