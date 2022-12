Emi de la Noaptea Târziu și iubita lui, Mădălina, și-au găsit cuibușor de nebunii: „M-am lăsat pe mâinile ei”

Emi de la Noaptea Târziu și partenera lui, Mădălina, se mută în casă nouă! Practic, vor locui în propria lor locuință!

Emi de la Noaptea Târziu și Mădălina se mută într-un apartament cu trei camere, în București

și a decis că e momentul să nu mai stea cu chirie, așa că și-a achiziționat un apartament cu trei camere!

Tânărul nu se implică în detaliu în organizarea locuinței, lăsând totul în mâinile Mădălinei! Acesta speră să fie gata toate lucrările până de sărbători.

Cei doi au găsit apartamentul într-o zonă bună a Capitalei, însă nu a fost totul roz de la bun început. Au schimbat destul de des oamenii pe care s-au putut baza pentru amenajarea locuinței. În cele din urmă, au dat de muncitorii potriviți.

„E un apartament de trei camere, am ales să ne mutăm, pentru că ne-am dorit la 30 de ani să facem un pas și să renunțăm la chirii. Apartamentul a fost predat în luna aprilie, dar problemele cu echipele de muncitori nu ne-au dat pace. Așa că sperăm să fie gata până de Sărbători… Apoi cât vom aștepta după mobilă la comandă, paturi, canapele etc. Cred că ne vom muta undeva în februarie, martie”, a declarat Emi

Emi a recunoscut că Mădălina este persoana de bază în amenajarea căsuței lor. Cei doi porumbei nu au angajat un designer, căci Mădălina a pus totul la punct, având bun gust!

„Ea a gândit totul, de la instalația electrică până la mobila de bucătărie”

Mădălina a desenat inclusiv instalația electrică, pe lângă felul în care va fi decorat apartamentul.

„Probleme au fost, ca la oricine care renovează sau construiește. Nu am auzit pe nimeni să spună ce experiență mișto au avut cu muncitorii. Acum avem o echipă foarte mișto, băieții care se ocupă și de casa Addei și a lui Cătălin Rizea. M-a salvat Cătă. Cea mai implicată e Mădă, clar, eu am ales boxa și parcarea.

Eu habar nu am cum o să arate. Nu a vrut să lucrăm cu vreun designer, pentru că pe ea o pasionează mult chestiile astea. Ea are totul în minte, eu habar nu am. Văd pas cu pas, ea a gândit totul, de la instalația electrică, pe care a schimbat-o și a desenat-o, până la mobila de bucătărie, tot. Vorbeam cu un prieten arhitect și, la un moment dat, a întrebat-o de câți ani lucrează în domeniu. Eu m-am lăsat pe mâinile ei și o să iasă așa cum ne place nouă”, a adăugat Emi pentru aceeași sursă.