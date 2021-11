Emil Săndoi, dezamăgit după eliminarea din Cupa României: „Le-am făcut un cadou cum rar vezi pe terenul de fotbal”

Deși spera într-o calificare istorică în semifinalele Cupei României, Chindia Târgoviște . Imediat după fluierul final al meciului, Emil Săndoi a pus acest rezultat pe seama unor greșeli impardonabile comise în compartimentul defensiv.

„La golul doi a fost un cadou cum rar vezi pe terenul de fotbal”, a reacționat tehnicianul, declarându-se, în schimb, mulțumit de jocul elevilor săi în prima repriză, când au reușit să înscrie și puteau restabili egalitatea, în ciuda faptului că adversarul a intrat la cabine cu un avantaj de două goluri.

La sfârșitul săptămânii, târgoviștenii revin în campionat, unde îi așteaptă un nou duel de foc, în compania liderului CFR Cluj. Acesta este programat sâmbătă, 4 decembrie, la ora 15:00, pe arena „Ilie Oană” din Ploiești.

Emil Săndoi, descumpănit după eliminarea din Cupa României

„A fost o primă repriză dominată în care Sepsi a dominat și s-a desprins pe tabela de marcaj. La primul gol, dacă lovea Căpușe mingea oricum jucătorul celor de la Sepsi ar fi băgat mingea în poarta goală, dar la golul doi a fost un cadou cum rar vezi pe terenul de fotbal.

În repriza a doua am dominat, ne-am creat ocazii de gol, puteam să și întoarcem jocul. E adevărat că nu avem lotul pe care îl are Sepsi. Am fost nevoiți înaintea acestei partide să apelăm la sistemul de rotație, pentru că am vrut ca unii dintre jucători să nu aibă într-o săptămână trei meciuri.

Să știți că și unele schimbări pe care le-am făcut pe parcurs nu au venit pe fondul unei evoluții proaste. Pe final, l-am urcat pe Iacob la mijlocul terenului pentru a juca cu cuplul de fundaș Căpușă-Celea. Nu mai avem altă soluție, știți că avem patru jucători accidentați, cărora li s-au adăugat Florea și Iacob, deci am fost nevoiți să facem unele schimbări în formula de start și pe parcurs.

I-am felicitat pe jucători pentru dorința pe care au avut-o, să depășească performanța de anul trecut, care n-a mai fost atinsă niciodată de Chindia Târgoviște. Ne doream să jucăm în semifinalele Cupei, am avut neșansă și la tragerea la sorți, cum s-a întâmplat și anul trecut, când celelalte echipe au avut adversari din Liga a doua, noi am jucat cu Craiova. Acum am picat cu Sepsi, celelalte au adversari din liga a doua sau liga a treia. Norocul lor, ghinionul nostru. Să dea Dumnezeu să avem noroc în campionat”, a declarat Emil Săndoi la flash-interviu, conform .

Despre lovitura cu cotul aplicată lui Iacob: „Ce să mai zic? Sper să nu se mai facă greșeli”

Cât despre faza controversată a acestei partidei, în care Iacob de Branislav Ninaj și ar fi trebuit să se acorde penalty, tehnicianul Chindiei a refuzat să comenteze, dar a făcut apel la centrali să nu mai comită asemenea erori pe viitor.

„Data trecută (n.r. în meciul cu Rapid) am protestat pentru că am văzut de pe bancă traiectoria mingii și ce i-a transmis centralul asistentului, că Săpunaru a pasat. De aceea am fost atât de deranjat.

La faza asta ce să mai zic? Sper din tot sufletul ca în meciurile care urmează să nu se mai facă greșeli, nici în favoarea, nici în defavoarea noastră. E singurul lucru pe care mi-l doresc.

Sâmbătă jucăm cu CFR Cluj, e campioană patru ani la rând, are unul dintre cei mai buni antrenori, care putea să fie și la echipa națională, precum și un lot foarte bun. Am văzut că au și menajat niște jucători pentru meciul cu Clinceni, probabil că sâmbătă vor alinia cea mai bună echipă. Suntem o echipă incomodă, zic eu, dar va fi foarte greu cu CFR”, a conchis Emil Săndoi.