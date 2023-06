Emil Săndoi, nerăbdător să înceapă turneul final al Euro U21. Ce a spus de accidentările lui Valentin Mihăilă și Constantin Grameni

Reprezentativa noastră a pierdut doi jucători importanți înaintea startului la Euro 2023. Valentin , iar Constantin Grameni în timpul unui antrenament. În locul lor au fost chemați de urgență David Miculescu și Ovidiu Cîmpanu.

Emil Săndoi, încrezător înaintea debutului la Euro U21

Înaintea primului meci de la Euro U21, în care , selecționerul Emil Săndoi s-a arătat încrezător că elevii săi vor reuși să debuteze cu dreptul, deși este conștient de valoarea ridicată a adversarului.

”Aștept cu nerăbdare să înceapă competiția cu meciul de mâine (nr. – miercuri), cred că și băieții sunt în asentimentul meu. Cred că am mai reglat unele probleme pe care le-am avut în jocurile amicale pe care le-am disputat până în acest moment, e un moment deosebit de important individual și pentru fiecare dintre noi, din punct de vedere colectiv.

Știm că mâine întâlnim un adversar cât se poate de titrat, cu jucători valoroși în componență, dar am încredere în băieții noștri, s-au pregătit foarte bine și sper ca mâine să avem parte de un stadion plin. Știm că suporterii sunt de fiecare dată la înălțime și sunt convins că se va întâmpla asta și mâine, sper să avem parte de un debut bun”, a declarat Săndoi, într-o conferință de presă.

Săndoi, ultimele vești despre Screciu

Tehnicianul s-a arătat dezamăgit că i-a pierdut din cauza accidentărilor pe Valentin Mihăilă și Constantin Grameni și a precizat faptul că Vladimir Screciu, care a fost titular în partida seniorilor cu Elveția, va fi menajat la jocul cu Spania.

”Ce pot să spun, Mihăilă e o pierdere importantă, fiind un jucător tânăr, având drept de joc la echipa de tineret bineînțeles că și noi am fi contat pe el. Am urmărit meciul aseară, ne-am bucurat pentru rezultatul pozitiv obținut de naționala României, dar eram și foarte îngrijorați după ce am văzut ce s-a întâmplat cu el.

Ni l-am fi dorit și la acest prim meci, dar ne-am fi dorit și alți jucători care ar fi avut drept de joc la noi. Pe undeva și Drăgușin și Screciu, pe Drăgușin nu îl vom avea, Screciu va intra după meciul cu Spania.

Exemplele lor pot fi un imbold pentru ceilalți jucători care sunt în lot, pentru că s-a demonstrat că jucători care au fost la echipa de tineret și nu de câteva luni de zile, au ajuns la prima reprezentativă și din punctul meu de vedere, nu aș vrea să fac aprecieri, dar pot sublinia că cei trei jucători au fost unii dintre cei mai buni de pe teren aseară.

În cursul antrenamentului de ieri, am observat la un moment dat că Grameni folosea mai mult piciorul drept, el fiind stângaci, chiar m-am întrebat atunci, mă și gândeam să nu se întâmple ceva.

A luat legătura cu doctorul în timpul antrenamentului, i-a explicat că simțise ceva și cu o zi înainte, a făcut RMN, ecografie și am înțeles că e un hematom, o leziune fibrilară lângă o cicatrice pe care o avea dinainte”, a mai spus Emil Săndoi.

Racovițan nu se sperie de numele mari ale Spaniei

Fundașul Bogdan Racovițan a dezvăluit că remiza scoasă pe final de naționala de seniori în Elveția este un imbold uriaș pentru tinerii fotbaliști români aflați în lotul pentru turneul final al Euro 2023.

”Suntem pregătiți, așteptăm cu nerăbdare primul meci, vom da totul pe teren. Ne-am propus să nu avem regrete, știm foarte bine importanța meciului de mâine, suntem pregătiți pentru asta și vom da totul pe teren.

Nu ne sperie Spania, e fotbal, suntem pregătiți. Bineînțeles că suntem conștienți că nu va fi ușor, e cel mai înalt nivel la vârsta noastră, pentru noi este o provocare, avem o șansă să ne comparăm cu cei mai buni tineri din Europa. Nu ne e frică, avem încredere în noi, suntem un grup, știm că nu va fi ușor, e fotbal, ne-am pregătit, ne antrenăm zilnic pentru asta.

Și noi ne bazăm pe ceea ce se regăsește la echipa mare, vă dau exemplu, la meciul de ieri ne-am uitat cu toții, a fost cumva un mesaj și pentru noi, când te lupți până la sfârșit, dacă nu renunți niciodată, se poate întâmpla orice în fotbal.

Chiar dacă înainte poate unii spun că valoarea noastră e mai jos decât a Spaniei sau alte echipe pentru noi nu contează, cu alte valori, cum ar fi atitudinea, se pot întâmpla multe într-un meci.

O bucurie momentul imnului, dar cred că și presiune, jucăm acasă, cred că publicul poate fi un plus pentru noi. Cu siguranță vom avea emoții probabil, mai ales la începutul meciului sau la imn, e normal, dar e o șansă pentru fiecare să trăim astfel de momente”, a afirmat Racovițan.