Emilia Mușală va deveni mamă pentru prima oară. Cântăreața le-a dezvăluit fanilor sexul viitorului copil

Fosta concurentă de la Vocea României va deveni mamă pentru prima oară. Blondina le-a dezvăluit fanilor sexul viitorului copil, care este rodul relației cu un cetățean spaniol pe care l-a cunoscut în urmă cu puțină vreme.

Emilia Mușală va fi mamă. Când naște artista și ce sex are bebelușul

Emilia Mușală și-a ținut ascunsă o perioadă destul de lungă, iar acum spune că abia așteaptă să-și țină în brațe bebelușul. Vedeta va fi mamă la jumătatea lunii august, mărturisind că este în continuare foarte activă.

Viața artistei nu s-a schimbat foarte mult de când a aflat că va fi părinte pentru prima oară. Nu s-a confruntat cu probleme de sănătate și a avut energie, chiar dacă recunoaște că nu s-a odihnit cum ar fi trebuit.

„Mă simt foarte bine! Sarcina nu mi-a schimbat cu absolut nimic stilul de viață. Noi am stabilit că nasc de Sfânta Maria, pe 15 august, dar sunt la fel de activă. N-am avut absolut nicio problemă în sarcină.

Am foarte multă energie, dorm foarte puțin, cum dormeam și înainte. Nu mai am voie să fac grădinărit, dar, în schimb, am voie să fac absolut orice. Este fetiță!

Nu știu dacă aș vrea ca fetița mea să-mi calce pe urme, este o întrebare foarte grea pentru că meseria asta este foarte grea, obositoare și plină de frustrări, câteodată”, a declarat artista pentru .

Emilia Mușală, mamă după despărțirea de Silviu Andrei

Emilia Mușală locuiește de ceva vreme în Spania, dar va naște la o clinică din România. Frumoasa blondină a discutat deja cu medicul despre cum va aduce pe lume primul ei fiind vorba de o naștere prin cezariană.

Cântăreața urmează să devină mamă după despărțirea de Silviu Andrei, cu care a format un cuplu timp de 2 ani. Au ajuns să se despartă în momentul în care au realizat că nu mai merg pe același drum și nu mai au aceleași idealuri.

În plus, artista preciza în clipa separării că are alte priorități și că-și dorește o familie și copii. Iată că acum visul fostei concurente de la Vocea România este pe punctul de a se îndeplini!