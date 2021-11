Emilian Imbri, mesaj sumbru despre noua tulpină COVID-19! „Poate cauza o adevărată catastrofă’

Se înmulțesc mesajele de panică în privința variantei de coronavirus care vine din Africa de Sud. , nu a ezitat o clipă și a transmis și el un avertisment .

Acesta a transmis că orice formă de virus care nu e recunoscută de anticorpi poate cauza o adevărată catastrofă.

Emilian Imbri, mesaj sumbru despre noua tulpină de coronavirus!

”La noi ar trebui să îi trimitem pe cei care nu se vaccinează în Africa de Sud, prin zboruri charter. Glumesc!

Este grav ce se întâmplă. Faptul că nu știm multe despre noua tulpină nu este o problemă. Ideea e că știm că a apărut, poate produce îmbolnăviri în masă în decurs de câteva zile care să atingă valul unei epidemii și apoi unei pandemii care nu se va mai termina. Un mare epidemiolog a spus că e era pandemiilor.

Până acum bolile se transmiteau în mod accidental de la animal la om, în momentul în care se transmite de la om la om ceva ce a venit de la animal la om, este o mare problemă.

Înțelegem că nu se știe dacă vaccinurile pot acoperi noua tulpină. Avem vaccinuri care asigură celor care au făcut vaccinul să treacă mai ușor prin boală și să nu ajungă la ATI să moară.

Orice formă de virus care atacă și nu e recunoscută de anticorpi poate deveni o reală problemă și să facă adevărate catastrofe. Moderna a anunțat că este gata să ceară aprobare pentru vaccinul cu varianta pentru Omicron, nu știm încă”, a declarat Emilian Imbri

Vă readucem aminte că i, fost manager al Spitalului ”Victor Babeş” din Capitală, a tras un semnal de alarmă privind relaxarea oamenilor în faţa coronavirusului și în urmă cu doar câteva luni. Acesta a prevestit valul patru, unul puternic în România

”Toţi suntem relaxaţi. Ştiţi ce este paradoxal în această ţară? Într-o relaxare generală se luptă îngrozitor pentru relaxare. În Piaţa Victoriei vin oameni fără mască care urlă toţi nu vrem mască, şi nu au purtat niciodată.

Vin bolnavii care se internează în stare gravă şi recunosc, eu nu am purtat mască niciodată, am crezut că e o prostie şi uite unde am ajuns, doctore, salvează-ma.

Sigur că nu poţi să te joci cu cuvintele astea. Că uite se relaxaeză Anglia. Dar cât a stat Anglia? De câteva ori a stat şi s-a vaccinat”, a declarat Emilian Imbri la .