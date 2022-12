Emily Burghelea, probleme cu cea de-a doua sarcină. Blondina a ajuns de urgență la spital

Fosta prezentatoare de la Vorbește lumea le-a povestit internauților că are cu cea de-a doua sarcină. Blondina a ajuns de urgență la spital, după o noapte întreagă în care Amedea a avut temperatură.

Emily Burghelea, neplăceri legate de a doua sarcină. Vedeta a ajuns pe mâna cadrelor medicale

Emily Burghelea s-a speriat foarte tare când a început să simtă contracții specifice nașterii, în ciuda faptului că mai are până când va deveni . Fosta asistentă de la Acces Direct a povestit toată experiența.

Cu această ocazie vedeta a precizat că starea de sănătate a fiicei sale se îmbunătățește pentru că acționează pe mai multe căi. Micuța primește antibiotic, antiviral și o cremă specială pentru herpesul de la gură.

„Ame (Amedea, fiica sa, n.r.) a avut febră toată noaptea, iar de dimineață am început să am contracții. Contracțiile se vor diminua de la perfuzii, colul este închis, deci bebe mai are de stat.

Sincer, dimineață m-am întrebat dacă today is the day (dacă astăzi este ziua în care o să nască, n.r.), dar se pare că sunt Braxton Hicks (dureri de travaliu false, care pot fi resimțite în al doilea sau al treilea trimestru de sarcină, n.r.).

Ar fi fost teribil să vin acasă cu bebe și să fiu nevoită să-l izolez de Amedea. Cum să o țin departe de frățiorul ei când ea de abia îl așteaptă”, a spus Emily Burghelea pe .

Emily Burghelea, probleme cu fiica sa, Amedea

Emily Burghelea recunoaște că nu a fost atentă atunci când a făcut bagajul pentru ultima vacanță și a uitat unele medicamente pentru fiica sa, care din păcate, s-a ales cu un herpes. Prima care a făcut boala a fost soacra vedetei.

Blondina nu a luat trusa cu suplimente și pastile pentru că a crezut că nu se poate întâmpla nimic în timpul celor 7 zile în care a stat în străinătate. Fosta moderatoare de la Pro TV s-a întors recent din Dubai.