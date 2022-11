Emily Burghelea, despre a doua sarcină și viața de mămică! A dezvăluit ce o sperie: ”Nu o pot ține într-un bol de cristal”

Emily Burghelea este mamă cu normă întreagă, chiar dacă se bucură de ajutorul soacrei și a partenerului ei de viață. Prezentatoarea de televiziune și fosta concurentă de la Bravo, ai stil a făcut câteva dezvăluiri în exclusivitate despre viața de mamă, mai ales că acum este însărcinată cu al doilea copil, al cărui sex îl va dezvălui în curând!

Emily Burghelea, mămică de un an și jumătate! Vedeta mărturisește ce o sperie

Frumoasa blondină ne-a spus că fetița ei, Amedea, se descurcă deja în multe situații în care alți copii de vârsta ei ar avea nevoie de ajutor. Emiliana ne-a zis, totodată, ce s-a schimbat în viața ei de când este mamă, dar și cât de pregătită se simte pentru

Emiliana a început deja pregătirile pentru camera bebelușului. Când a fost contactată de FANATIK, vedeta tocmai organiza niște lucruri prin casă. că este extrem de entuziasmată de faptul că va fi din nou mămică, aceasta fiind în primul trimestru de sarcină.

Sinceră din cale afară, Emily Burghelea ne-a dezvăluit însă că sunt lucruri care îi dau însă emoții cu privire la fetița pe care o are, și, ca orice mamă, dorința ei de căpătăi este să nu o vadă suferind, chiar dacă știe că, la un moment dat, se va întâmpla și asta.

”Este minunat să fiu însărcinată și a doua oară”

-Bună, Emiliana! Tot la fel de energică și în a doua sarcină?

Da! Sunt foarte bine, suntem foarte bine, de fapt. Organizez niște chestii.

-În câteva luni vei aduce pe lume al doilea copil. Cum decurge sarcina? Ce emoții te încearcă mai ales că ai trecut deja o dată prin asta?

Este minunat să fiu însărcinată pentru a doua oară. Mă simt deja expertă. Am fost destul de liniștită și la Amedea, însă acum știu exact ce mă așteaptă și asta îmi dă mult curaj. La ultimul control chiar i-am spus doamnei doctor că abia aștept să nasc iar, tot cu dânsa. Mereu mi-am dorit o familie numeroasă și îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi oferă cea mai mare bucurie din lume.

„Nu aș vrea ca Amedea să se îndrăgostească de persoana nepotrivită”

-Știi deja sexul bebelușului?

Încă nu știm ce este, dar o să facem cu siguranță gender reveal!

-De un an și jumătate ți-ai intrat în acest rol și îți spunem că te prinde foarte bine. Știm că o sarcină poate schimba complet viața unei femei. Ce ai învățat tu despre tine de când ești mamă?

De când sunt mamă am învățat să am răbdare, să am încredere în instinctele mele, să fiu puternică. Am înțeles că nimic pe lume nu este imposibil, totul se poate realiza dacă te motivezi permanent. Aplic asta în viața de zi cu zi și cred că aceste aspecte sunt, de fapt, secretul evoluției mele, în primul rând ca om!

-Prin ce nu ai vrea ca fiica ta să treacă niciodată? În ce situație o vei proteja ca o leoaică?

Chiar dacă mi-aș dori să nu o văd suferind, pentru că știu că nu o pot ține într-un bol de cristal, o las să experimenteze lucruri, să se descurce singură. Sunt foarte impresionată de ea. Are un an și jumătate și se încalță singură, mănâncă singură, cheamă liftul… Face o mulțime de acțiuni pentru care mulți spun că este mică. Ea reușește fiindcă i-am dat libertatea și încrederea că poate să le facă!

-Care e lucrul pe care fiica ta nu ai vrea să-l facă niciodată pentru binele ei?

Hmmm, nu aș vrea să se îndrăgostească de persoana nepotrivită. Asta sigur.

-În afară de Andrei, te mai ajută cineva cu Amedea, cu casa? Soacra ta văd că e mai mereu lângă voi. Cât de implicată e?

Daaa! Am o soacră minunată. Îmi face toate poftele mama-soacră!