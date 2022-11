Probleme pentru Emily Burghelea la anunțarea sexului celui de-al doilea bebeluș: „Am avut un șoc”

Emily Burghelea a plănuit un mare eveniment în weekend-ul trecut, unul în care trebuia să anunțe sexul celui de-al doilea bebeluș, însă… socoteala de acasă nu s-a potrivit deloc cu cea din târg.

Emily Burghelea, weekend cu ghinion. De ce a amânat anunțarea sexului celui de-al doilea bebe

a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, de ce nu a mai avut loc gender reveal-ul, evenimentul fiind acum în stand-by din mai multe motive.

ADVERTISEMENT

Emiliana ne-a spus că a vrut să facă evenimentul la casa din care s-a mutat după ce s-a născut Amedea, însă chiriașii pe care îi avea acolo nu au putut elibera la timp spațiul. Doar că… evenimentul în care trebuia să dezvăluie sexul bebelușului nu a avut loc nici duminică, atunci când a fost reprogramat, de data asta punându-se vremea rea în calea vedetei.

Emily a vrut să facă mica petrecere în curtea casei sale, însă din cauza ploii, nu a mai fost posibil. Vedeta i-a anunțat pentru a doua oară pe invitați că se amână din nou, nu se știe pentru ce dată.

ADVERTISEMENT

„Era plănuit să-l facem în weekend. Prima dată, am plănuit să-l facem la un restaurant. Apoi, am spus că am avut petrecerea de ziua mea săptămâna trecută, am spus că e prea mult pentru mine, fiind și însărcinată, mai sunt și cu Amedea, să facem iar la restaurant e o bătaie de cap”, a început să povestească Emily Burghelea în exclusivitate pentru FANATIK.

a fost asigurată de chiriașii pe care îi avea acolo că vor elibera locuința în timp util, dar aceștia nu au mai reușit să se organizeze cu bagajele. Motiv pentru care a amânat totul pentru a doua zi, când ploaia i-a stricat din nou planurile.

ADVERTISEMENT

„Ce era acolo, dezastrul de pe lume. În momentul ăla am avut un șoc”

„Nouă ne plecau chiriașii, ne-au anunțat că pleacă în weekend. Sâmbătă de dimineață, trebuia să avem casa gata. Am zis: perfect, facem acasă. Pe relaxare, pe chill, frumos, cu prietenii apropiați, cu familia. Chiar dacă ne-am gândit să facem mai restrâns. Am comandat decor, baloane, litere, recuzite. Invitații, toată lumea chemată. Am primit apoi mesaj de la chiriași, au zis: știți, nu vă supărați pe noi, nu putem să eliberăm casa. Nu suntem gata cu bagajele. Ne-am dus acolo… Ce era acolo, dezastrul de pe lume.

Haos general, cutii, cum e la mutare. În momentul ăla am avut un șoc. Am venit cu baloanele, dar unde să mutăm baloanele, că nu aveai loc nici să muți un ac. Am avut un șoc pentru câteva ore. Nu știam cum să reacționăm, pentru că toată lumea era chemată, totul era planificat. Am zis că mutăm pe duminică. Duminică dimineața când ne-am trezit, a venit ditamai ploaia.

ADVERTISEMENT

Ideal era să facem în curte, în casă nu puteam să facem cum aveam plănuit, pentru că murdăream foarte mult. Ieri, ne-am trezit în situația să amânăm din nou gender reveal-ul. Iarăși, sună toți invitații, spune-le că se anulează. Acum, trebuie să așteptăm o zi cu soare să facem gender reveal-ul. Doi la mână, sper să nu închiriem casa până iese soarele. Este un ditamai tămbălăul.

ADVERTISEMENT

Ca să fie tacâmul complet în acest weekend superb, aseară, când am ajuns acasă la noi unde suntem noi mutați, pentru că noi nu stăm în casa respectivă, ne-am trezit pe la 6 dimineața cu niște zgomote dubioase. Am observat că ne plouă în apartament”, a explicat pe îndelete situația prin care a trecut.

Cât despre casa despre care vorbește vedeta, aceasta a clarificat totul pentru fanii care s-ar putea să fie confuzi cu privire la locuința cu pricina: „E casa în care am locuit înainte, e casa în care s-a născut Amedea, e o casă pe care noi am dat-o în chirie. Acolo avem toate amintirile noastre. Noi ne-am mutat de acolo și am închiriat-o pe aceea”.