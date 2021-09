Emma Răducanu l-a lăsat cu gura căscată pe Mats Wilander: ”Cred că va câştiga 10 Grand Slamuri”

Jucătoarea britanică a evoluat puțin la nivel de WTA în acest sezon, dar a uimit la turneele de Grand Slam. Titlul cucerit la Flushing Meadows .

În clasamentul WTA Race, cel în care sunt contabilizate exclusiv rezultatele din 2021, Răducanu stă foarte bine. Va urca pe locul 14 după succesul la US Open. Actualizarea se va face luni, 13 septembrie, iar sportiva cu origini române intră serios în calcule pentru .

Mats Willander a avut nu mai cuvinte de laudă pentru Emma Răducanu

Prestațiile solide pe care Emma Răducanu le-a avut la US Open, acolo unde a câștigat turneul venind din calificări și fără să piardă vreun set, l-au impresionat pe fostul mare campion Mats Wilander, acesta considerând că britanica este exponenta noii generații din tenisul feminin.

”Emma Răducanu e solidă în toate aspectele jocului. E acolo în vârf deja şi va rămâne în elita tenisului mondial mult timp. Nu e vorba de o întâmplare ce a realizat la US Open, se mişcă perfect, are o tehnică extraordinară.

În această săptămână am vorbit despre îndoielile pe care le am în legătură cu forehandul ei. În finală, însă, acesta a funcţionat perfect, în special în lung de linie. Cred că va câştiga 10 Grand Slamuri”, a declarat Wilander pentru .

Răducanu impresionează cu maturitatea sa

Mats Wilander a rămas impresionat de faptul că Răducanu este o sportivă extrem de matură în ciuda celor mdoar 18 ani și este de părere că tăria de caracter o va ajuta foarte mult în carieră.

”Vibe-ul pe care l-am simţit din partea Emmei la interviu a fost special. Pe de-o parte, nu îi venea să creadă, pe de altă parte am simţit foarte multă încredere dinspre ea. Eu am fost extrem de îngrijorat, mă gândeam la ce speech voi ţine, mă gândeam la punctele jucate, la familie, la munca depusă, nu conştientizam ce se întâmpla, nu am putut trăi momentul.

Abia la următoarele Grand Slamuri cucerite am putut să mă bucur pe deplin, să mă simt eliberat. Emma era însă prezentă, e mult mai matură decât vârsta pe care o are. Are 18 ani, dar aici (n.r. – arată spre cap) are 32 de ani. E extrem de matură în abordare şi în joc, sunt sigur că va câştiga multe turnee. Are un calm impresionant”, a mai spus suedezul.

Unde s-a jucat finala de la US Open

Wilander consideră că momentul crucial al finalei a fost cel în care Leylah Fernandez s-a enervat că Emma Răducanu a cerut pauză medicală în setul secund, în momentul în care canadianca avea minge de break și șansa să relanseze finala.

”Leylah a făcut o greşeală din punct de vedere mental. S-a supărat, a cerut socoteală arbitrei şi a ieşit din starea de concentrare. Emma era puţin depăşită de situaţie atunci. Dar, când a văzut-o pe Fernandez că se enervează, cred că şi-a zis că stă mult mai bine psihic, a prins încredere.

A abordat bine partida când s-a reluat şi a închis în cele din urmă meciul. Publicul înnebunise, Leylah nu a gestionat cum trebuie momentul”, a încheiat Mats Wilander analiza finalei feminine de la US Open.