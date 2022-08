Emma Răducanu, prăbuşire în clasamentul WTA după eliminarea de la US Open 2022! Pe ce loc a ajuns campioana en-titre

Emma Răducanu a părăsit US Open 2022 încă din turul 1, Britanica cu origine română a suferit o prăbuşire în clasamentul WTA, din moment ce avea de apărat 2.040 de puncte, după parcursul de poveste de la ediţia din 2021, când a câştigat, în mod surprinzător, trofeul.

Pe ce loc a ajuns Emma Răducanu, în clasamentul WTA, după eliminarea de la US Open 2022

Înainte de US Open 2022, Emma Răducanu era pe locul 11 în clasamenul WTA, dar avea de apărat 2.040 de puncte. Dintre acestea, 2.000 erau cele pentru câştigarea turneului din 2021 şi 40 pentru calificarea pe tabloul principal al ediţiei de anul trecut.

După eliminarea de la US Open 2022, în faţa lui Alize Cornet, Emma Răducanu a pierdut 2.030 de puncte şi a ajuns pe locul 80, cu 726 de puncte. Britanica a primit 10 puncte pentru prezenţa în turul 1 de pe tabloul principal din acest an.

Vestea bună pentru Emma Răducanu este că mai are de apărat puţine puncte până la finalul anului. După ce a cucerit trofeul la US Open 2021, sportiva de 19 ani a avut rezultate modeste la celelalte turnee la care a participat.

Emma Răducanu are de apărat 60 de puncte, după ce a ajuns până în sferturile de finală la WTA Transylvania Open 2021, turneu care s-a disputat la Cluj. Acestea sunt singurele puncte pe care trebuie să le apere în ultimele luni din 2022.

Cum poate să mai coboare câteva locuri în clasamentul WTA

Aleksandra Krunić se află pe locul 81, cu 720 de puncte, şi va juca în turul 2 de la US Open cu Barbora Krejčíková, cap de serie numărul 23. Sportiva din Serbia o poate depăşi pe Emma Răducanu în cazul unei calificări în turul 3, când ar ajunge la 780 de puncte.

Harriet Dart, ocupanta locului 82, are 715 puncte şi o poate depăşi pe Emma Răducanu cu o victorie în turul 2. Jucătoarea din Marea Britanie o va întâlni, în turul 2, pe Dalma Gálfi, care e pe poziţia a 87, cu 689 de puncte. Câştigătoarea acestui meci va trece peste campioana de la US Open 2021.

Gabriela Ruse are, la rândul ei, şansa să o întreacă pe Emma Răducanu. Românca ocupă locul 92, cu 656 de puncte, şi o va întâlni, în turul 2, pe Coco Gauff, cap de serie numărul 12. În cazul unui succes, sportiva de 24 de ani va ajunge la 716 de puncte, astfel că mai trebuie să câştige un meci, ceea ce ar însemna calificarea în optimile de finală de la US Open, ca s-o depăşească pe Emma Răducanu.

Tot de un scenariu, care ar presupune o calificare în optimile de finală de la US Open 2022, au nevoie Jule Niemeier, Maryna Zanevska sau Rebecca Marino pentru a trece peste Emma Răducanu în clasament.

Emma Răducanu, ascensiune de 332 de locuri după succesul de la US Open 2021

La US Open 2021, Emma Răducanu a intrat în calificări, fază de care a trecut cu succes. Apoi, pe tabloul principal a câştigat toate meciurile, inclusiv finala, fără să cedeze vreun set. Britanica a devenit prima jucătoare de tenis care câştigă un turneu de Mare Şlem, după ce a pornit din calificări.

a propulsat-o până pe locul 23 WTA, ceea ce a însemnat o ascensiune de 332 de poziţii în clasament. Pentru Emma Răducanu au urmat prestaţii modeste, iar la Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon, în 2022, nu a reuşit să treacă de turul 2.