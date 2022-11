Entuziasm la Ocna Mureș înainte de meciul cu Universitatea Craiova. „Nu ne facem iluzii! Doar ne bucurăm că jucăm cu ei!”

, așa că FANATIK l-a contactat pe Dan Roman, pentru a discuta despre confruntarea din grupele Cupei României Betano. Meciul dintre cele două formații se va juca miercuri, de la ora 17:00, pe stadionul „Minaur” din Zlatna.

Dan Roman, înainte de CS Ocna Mureș – Universitatea Craiova: „Mergem să ne bucurăm că jucăm cu Craiova”

și CS Ocna Mureș sunt la egalitate de puncte în grupa din Cupa României Betano, fiecare dintre cele două formații câștigând cele trei puncte din prima confruntare. Ajuns pe banca tehnică a albaiulienilor, fostul jucător din SuperLigă a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre meciul cu oltenii.

ADVERTISEMENT

Dan Roman a explicat în exclusivitate pentru FANATIK de ce CS Ocna Mureș a refuzat oferta de a juca pe stadionul „Ion Oblemenco”, dar și despre atmosfera din vestiarul echipei sale. Acesta a declarat că elevii săi se gândesc de o lună la meciul împotriva Universității Craiova.

Urmează partida cu Universitatea Craiova din Cupa României Betano.

– Pentru echipă și jucători cred că este un moment în care să își vadă adevărata valoare, cu niște jucători de cel mai înalt nivel.

ADVERTISEMENT

Te așteptai să te confrunți în acest an cu o echipă puternică din SuperLigă?

– Eu mi-am dorit asta de când ne-am calificat în grupe. Eu îmi doream să jucăm cu Rapid sau U Cluj, dar Craiova este o echipă emblematică pentru fotbalul românesc și ne bucurăm că am reușit să cădem în grupă cu ei. Unii jucători de aici nu au avut oportunitatea să joace împotriva echipelor din Liga 1 și mai ales cu echipa ca și Craiova. Poate nici nu vor mai avea de acum încolo, pentru că sunt unii care au o vârstă și clar nu se vor putea duce la un nivel înalt.

Jucătorii aveau ocazia să joace și pe stadionului „Ion Oblemenco”, dar din câte știu clubul a refuzat…

ADVERTISEMENT

– Am jucătorii care lucrează și de asta s-a refuzat să se joace pe stadionul „Ion Oblemenco”. Cu toate că multora le-ar fi plăcut să joace acolo să vadă ce înseamnă o atmosferă pe un stadion mare al României cu niște suporteri frumoși.

Faptul că unii dintre ei lucrează ne-a făcut să înclinăm spre opțiunea Zlatna, pentru că este mai aproape și pot să meargă la muncă. Acesta e nivelul la care suntem noi și din păcate jucătorii lucrează și vin la fotbal.

ADVERTISEMENT

Este o deplasare lungă pentru Universitatea Craiova, te aștepți să îi pună în dificultate?

– Universitatea Craiova are 25 de jucători de câmp și patru portari din ce am văzut și nu cred că poate să fie o problemă din cauza oboselii, pentru că pot să schimbe două sau trei garnituri la un meci. Pentru noi o să fie mai greu pentru că întâlnim o echipă foarte bună cu jucători foarte buni, salarii foarte mari și valoare individuală foarte bună.

ADVERTISEMENT

Ați produs surpriza cu Chindia Târgoviște.

– Nimeni nu se aștepta să ajungem în grupele Cupei României, unde sunt cele mai bune 24 echipe din țară, cam asta este un am ajuns. Este o mare performanță pentru echipă și orașul Ocna Mureș. Probabil cei de la Chindia ne-au subestimat, iar când au venit la noi s-au considerat învingători.

Jucătorii noștrii s-au mobilizat foarte bine, am pregătit foarte bine meciul să încercăm să reducem numărul de goluri primite, dar spre fericirea noastră se pare că am reușit să câștigăm și toată lumea a fost fericită.

„Eu zic să ne vedem lungul nasului, iar la ora meciului să încercăm să dăm totul din noi și vedem ce va fi”

Cu puncte împotriva Universității Craiova, Ocan Mureș are șanse să treacă în următoarea fază a competiției.

– Eu zic să ne limităm la fericirea de a juca cu Craiova. Nu vreau să zic mai multe, mergem să ne bucurăm că jucăm cu Craiova, iar dacă obținem un punct este bine și dacă câștigăm e și mai bine. Eu zic să ne vedem lungul nasului, iar la ora meciului să încercăm să dăm totul din noi și vedem ce va fi. Nu ne facem iluzii ca să avem deziluzii.

Începând cu acest sezon Cupa României Betano are un format mai accesibil pentru echipele din ligile inferioare, te așteptai să juca în grupe?

– Nu mă așteptam să ajungem la nivelul ăsta, dar eu mă aștept să intru pe teren și să câștig. Oarecum se subînțelege că dacă vreau să câștig sper la ceva la sus. Până la urmă și în Cupa României am bătut echipa de pe locul doi de anul trecut din play-off-ul seriei noastre. După am întâlnit o echipă din Liga 2, iar ei spun că nu au respectat competiția, dar totuși au venit cu jucătorii care au jucat în campionat, deci nu cred că nu au respectat competiția.

Am încercat să dăm totul și să trecem mai departe. Eu mi-am dorit foarte mult asta pentru jucători, nu pentru altcineva. Fiind fost jucător în Liga 1 am vrut să simtă ce înseamnă jocurile cu echipe din Liga 1, cu jucători experimentați.

Cum ai ajuns în această vară la Ocna Mureș?

– Printr-o conjuctură, deoarece eu eram antrenor la U19 la Viitorul Cluj, iar domnul președinte de aici căuta să mă aducă la echipă ca jucător într-o vreme. Nu s-a putut pentru că nu au fost de acord cei de la Viitorul Cluj, au zis că este conflict de interes să fiu jucător în Liga 3 și antrenor la ei. În vară când am venit mi-a făcut o propunere și m-a întrebat ce ar fi dacă aș antrenor la club.

Normal că am acceptat, nu am stat pe gânduri. Eu îmi doresc să fiu antrenor de seniori și să ajung cât mai departe ca antrenor., dar faptul că am fost la Viitorul Cluj m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea mea și mă bucur că m-au ajutat să fac pasul mai departe.

În anii viitori te vezi antrenor în SuperLigă?

– Cu certitudine, da! Îmi doresc și ăsta este targetul meu, să ajung cât mai repede în Liga 1. Nu fac meseria asta doar de dragul de a mă complace în Liga 3. În fiecare zi vreau să îmbunătățesc tot ce fac, tot ce ține de fotbal să îmbunătățesc. Să am o altă viziune, să fiu un antrenor modern și tind spre cel mai înalt nivel, pentru că îmi place ce fac și nu vreau să îmi bat joc de mintea mea.

„Craiova mi se pare o echipă foarte ofensivă, iar Mirel Rădoi un antrenor cu o viziune foarte bună”

Ce antrenori din SuperLigă îți plac?

– De obicei îmi plac antrenorii care joacă un fotbal ofensiv. Craiova mi se pare o echipă foarte ofensivă, iar Mirel Rădoi un antrenor cu o viziune foarte bună. Mie mi-a plăcut și când a fost la națională, chiar dacă el a fost criticat. Mi-a plăcut ce juca naționala în momentul respectiv, lua goluri, dar și marca.

Cam așa ceva ni se întâmplă și nouă în Liga 3, ne axăm foarte mult pe atac și suferim în apărare. Ceea ce face Rădoi îmi place și mi-ar place și mie să fac la fel, este unul dintre antrenorii care îmi plac din România.

Ce îi vezi spune lui Mirel Rădoi la ora meciului?

– Ne vom strânge mână și ne vom ura baftă bănuiesc (n.r. răde). Cu el nu am avut o relație de prietenie, eu mă știu doar cu preparatorul fizic și câțiva jucători cu care am jucat în echipă sau contra lor.

Cred că fotbaliștii tăi se gândesc foarte mult la meciul cu Universitatea Craiova.

– Din păcate, ei vorbesc deja de o lună despre meciul acesta. Sunt foarte nerăbdători să vină, cred că s-a văzut lucrul acesta și în campionat, deoarece ei sunt concentrați pe Craiova. Campionatul l-au pus pe plan secundă până trecem de meciul cu Craiova. Sunt foarte entuziasmați că o să întâlnească jucători de națională, probabil unii dintre ei au și idoli pe acolo. Mai ales tinerii pe care îi am în echipă, care ar trebui să facă lucrul acesta.