Episod halucinant cu restanțele la Rapid. „Ionuț, te-am chemat mâine, nu azi”. Prime de 100 de lei!

Actualul team-manager din Giulești este unul dintre cei mai apreciați oameni de către suporteri. Întrebat u, fostul fundaș a mărturisit că a primit foarte mult ajutor de la cei din club.

Ionuț Voicu, povești de neînchipuit cu restanțele de la Rapid

În emisiunea SUFLET DE RAPIDIST, realizată pe FANATIK.RO de Robert Niță și Lucian Ionescu, Ionuț Voicu a dezvăluit un moment teribil de acum 10 ani, când în care a fost păcălit de patronul Adrian Zamfir.

ADVERTISEMENT

”Am pățit una cu un domn Zamfir (n.r. – Adrian Zamfir) care era prin conducere. Domnul Cristescu (n.r. – Nicolae Cristescu) ce a putut să facă a făcut, dar Zamfir… Îmi aduc aminte că dorea să mă transfere U Cluj, se înțelesese toată lumea.

M-a sunat pe la 8 seara domnul Zamfir: ‘Te rog, nu pleca. Trebuie să rămâi în continuare, să rămânem puternici. Vin eu la Pro Rapid, îți voi da un salariu și săptămâna asta rezolvăm’. Am ajuns la Pro Rapid și mi-a spus: ‘Ionuț, te-am chemat mâine, nu azi’.

ADVERTISEMENT

Stăteam în Drumul Taberei și am plecat de acasă să mă duc să-mi iau salariul și să fie totul în regulă și când am ajuns acolo mi-a zis: ‘Mâine mă Ionuț, nu astăzi’. Atunci era spectacol”, a declarat Voicu.

Bani pentru jucători în cutii de carton

Lucian Ionescu, ofițerul de presă al Rapidului, și-a amintit că în acea perioadă erau vremuri foarte grele în Giulești: ”Și eu am pățit de-astea. Mai aveam discuții cu soția care mă întreba de ce nu mai aduc bani acasă.

ADVERTISEMENT

Mai sunam și Zamfir îmi spunea: ‘Cum? N-ai luat niciun ban? Du-te că nu îmi vine să cred. Sună-l pe Cristescu și mâine la ora 10:00 vino la Pro Rapid’. A doua zi venea Cristescu și se uita la noi. ‘N-ai luat bani, Lucian? Eee, o să o rezolvăm, o să vezi’. Atunci a fost singura dată în viață când efectiv salivam la niște bani.

Am avut un meci amical organizat pe Giulești, nu mai știu cu cine am jucat, s-au făcut niște bilete fictive, nefiscalizat, nimic, și banii de pe bilete să se împartă la echipă. Banii erau într-o cutie de carton și eram la Pro Rapid, am stabilit cu Nae Manea care era președinte și cu Viorel Moldovan care era antrenor ca noi să nu luăm, banii să meargă la jucători.

ADVERTISEMENT

Mă uitam la cutia aia cu bani și îmi dădeau lacrimile. Am luat cutia cu bani, m-am dus la vestiar și i-am dat lui Ionuț care era căpitan și i-am spus să-i împartă”, a afirmat Lucian Ionescu, la SUFLET DE RAPIDIST.

Prime de 100 de lei dacă nu primeau gol

Ionuț Voicu și-a amintit că în ciuda problemelor financiare care existau la Rapid, jucătorii continuau să dea totul pe teren pentru a ajuta echipa. El a spus că în acea perioadă existau prime de 100 de lei

”Să nu uităm că noi și fără bani am promovat anul acela. Îmi aduc aminte că aveam o primă de la o persoană, nu vreau să dau nume, de 100 de lei de jucător dacă nu luăm gol. Noi luam gol în minutul 5 și câștigam prin 90+2, apoi îi ziceam: ‘Hai, te rugăm, dă-ne și nouă că uite am câștigat’. Și ne mai dădea.

Au fost vremuri grele, dar spiritul rămăsese. Chiar dacă ne mai făceau gratarigii, am terminat pe locul 8 în SuperLiga, după aceea am fost singura echipă din România retrogradată pentru insolvență.

Am câștigat barajul, am jucat două meciuri, ne-au întors, am promovat iar în SuperLiga și atunci trebuia să se întâmple ceva mai mult, să vină ceva, dar au fost datoriile foarte mari”, a precizat Voicu, la SUFLET DE RAPIDIST.

SUFLET DE RAPIDIST este live pe site-ul nostru marți, de la ora 13:30 și în reluare, pe Facebook și YouTube, joi, de la 10:30. Emisiunea este realizată de cu Robert Niță și Lucian Ionescu.

Ionuț Voicu, amintiri hilare de acum 10 ani