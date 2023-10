Retrogradează Dinamo? Dragomir are răspunsul. „Burcă e prieten cu conducerea”

Dinamo , cu doar 8 puncte în 11 partide. Dumitru Dragomit nu a venit cu vești bune pentru clubul din Ștefan cel Mare și nu exclude varianta ca echipa lui Ovidiu Burcă să revină în eșalonul secund la finalul sezonului.

Retrogradează Dinamo? Dragomir are răspunsul. „Cu părere de rău îți spun că s-ar putea să da”

Dinamo a înregistrat 4 înfrângeri și o remiză în ultimele 5 meciuri în toate competițiile. Îngrijorător este faptul că formația din Ștefan cel Mare a pierdut ultimele 4 meciuri din campionat, fără să marcheze.

Rezultatele modeste înregistrate de „câini” . Dumitru Dragomir nu exclude posibilitatea ca Dinamo să retrogradeze. Fostul șef al LPF i-a oferit un sfat antrenorului.

„(n.r. retrogradează Dinamo?) Cu părere de rău îți spun că s-ar putea să da. S-ar putea să da. Botoșani o să vină iar pe turnantă. Nu-i bine pentru Dinamo. Campionatul e dur anul ăsta, destul de dur. Nu-i văd bine.

I-aș recomanda lui Burcă să nu mai răspundă în presă la orice. Devine ca mingea, o lovește când unul, când celălalt”, a spus Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dumitru Dragomir, verdict în cazul demiterii lui Burcă: „E prieten cu conducerea”

Ovidiu Burcă a intrat în topul celor mai longevivi antrenori de la Dinamo în secolul 21. Totuși, perioada pe care o traversează acum antrenorul în Ștefan cel Mare nu este foarte liniștită. Dumitru Dragomir nu își face probleme.

„Oracolul din Bălcești” este convins că Ovidiu Burcă nu va fi demis pentru că este „prieten cu conducerea”. În final, Dragomir l-a lăudat pe Ovidiu Burcă pe care îl consideră un antrenor de calitate.

„Nu el e vinovat (n.r. Ovidiu Burcă). Eu nu l-aș da afară. Dacă te iei după Dinu, Dinu are dreptate în multe lucruri, este într-adevăr un om priceput. Burcă trebuia să se mai consulte și cu Dinu (n.r. Cornel) din când în când.

Cu Dinu, cu Lucescu (n.r. Mircea). Rezistă Ovidiu Burcă. E prieten cu conducerea. E bun antrenor, păcat de el, nu are echipă”, au fost cuvintele lui Dumitru Dragomir.

Izbucnirea lui Ovidiu Burcă: „Nu mă mai întrebați, nu e momentul acum!”

În ultima etapă, Dinamo a pierdut la Galați cu Oțelul, scor 0-1, în etapa a 11-a, iar Ovidiu Burcă a fost întrebat din nou despre o posibilă demisie. Antrenorul s-a arătat deranjat în momentul răspunsului.

„Încă nu simt că acest grup are forță. Și lipsa unor jucători s-a simțit, e greu când schimbi multe lucruri, mai ales când jocurile vin unul după altul. Suntem presați nu de oameni, ci de rezultate, e un club greu, unde oamenii acceptă greu înfrângerile.

Am spus că e nevoie de puțin timp, timpul ăsta e limitat pentru antrenor, dar mi-am ales meseria asta, iar în meseria de antrenor trăiești de pe o zi pe alta. Nu mă mai întrebați de demisie, dacă cei din conducere consideră că eu sunt problema, ne punem la masă și discutăm, nu e problemă.

„Oamenii știu în ce moment am venit și prin câte am trecut. Dacă ne uităm la ultimele meciuri, cred că se văd și lucruri bune. S-au întâmplat multe lucruri, trebuie răbdare. Dacă vom avea tot lotul valid și nu vom avea atâtea modificări, am toată încrederea în jucători.

N-am vorbit cu ei în vestiar, am trecut pe la ei, dar i-am văzut suferind. Nu vorbesc la cald, pentru a nu spune lucruri de care să îmi pară ulterior rău”, au fost cuvintele lui Ovidiu Burcă.

