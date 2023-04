Erling Haaland are presa engleză la picioare după Bayern – Manchester City 1-1: ”Haal of Fame”

Atacantul ”cetățenilor” la returul din sferturile de finală, însă s-a revanșat la scurt timp și a marcat un gol superb după o nouă gafă a lui Dayot Upamecano.

Presa engleză se înclină în fața lui Erling Haaland după Bayern – Manchester City 1-1

Presa engleză a jubilat după ultimul fluier al meciului Bayern – Manchester City 1-1, care a consfințit calificarea ”cetățenilor” într-o nouă semifinală de Champions League și a avut numai cuvinte de laudă pentru Erling Haaland.

”Haal of Fame”, a fost titlul dat de jurnaliștii de la The Sun, care au făcut o compilație între numele norvegianului și celebrele muzee Hall of Fame în care sunt onorați cei mai mari sportivi din toate timpurile.

”Manchester City a ajuns în semifinalele Champions League după o victorie uriașă cu 4-1 la general în fața lui Bayern Munchen. Erling Haaland a revenit după ratarea unui penalty pentru a marca în repriza a doua și a deschide drumul spre careul de ași”, a scris sursa citată.

Sub titlul ”Echipa lui Pep Guardiola ajunge în semifinale”, Daily Mail a notat: ”Bayern a jucat bine în prima repriză și a dat motive de îngrijorare, dar nu a părut niciodată să aibă suficientă forță pentru a trece peste linie. Presiunea a crescut când Haaland a ratat penalty, dar echipa lui Pep Guardiola a fost de departe mai bună pe durata celor două manșe”.

Britanicii așteaptă încrezători semifinala cu Real Madrid

”Haaland marchează și Manchester City trece ușor de Bayern pentru a ajunge în semifinale”, a titrat The Guardian. ”Ca Manchester City să navigheze atât de senin pe lângă o echipă care a câștigat de 6 ori trofeul, arată cât de departe i-a dus deja Pep Guardiola.

Marea întrebare acum este dacă pot merge până la capăt și, în sfârșit, pot pecetlui gloria unui triumf inaugural în Champions League. , care a eliminat City în aceeași fază anul trecut și are de partea sa pedigree-ul unui record de 14 victorii în competiție”, a scris sursa citată.

”City în viteză de croazieră”, este titlul dat de Mirror, care a continuat: ”Erling Haaland s-a asigurat că Bayern Munchen nu revine miraculos, în timp ce Manchester City și-a făcut loc mai departe. Norvegianul a avut ultimul cuvânt pentru a rezerva o ciocnire delicioasă în semifinalele Champions League cu Real Madrid”.

Nemții regretă înlocuirea lui Nagelsmann cu Tuchel

Sub titlul ”Haaland ucide visul Bavariei”, publicația germană Bild a notat: ”O mulțime de emoții, dar nu a fost suficient pe atac. După amarul 0-3 din prima manșă, Bayern a riscat prea puțin pe propriul stadion.

La doar 27 de zile de la schimbarea surprinzătoare a lui Julian Nagelsmann cu Thomas Tuchel, numărul de titluri posibile pe care Bayern le poate câștiga în acest sezon a scăzut de la trei la unul singur”.

”Bayern ratează miracolul”, a titrat Kicker. ”Haaland pune capăt tuturor speranțelor. După o , în manșa secundă, Bayern Munchen este eliminată din Champions League. Campionilor germani le-a lipsit în cele din urmă forța de pătrundere pe fază ofensivă”, au scris jurnaliștii germani.