Erling Haaland, interviu pentru UEFA înainte de Inter Milano – Manchester City, finala Champions League: „Când înscriu un gol, imediat mă gândesc cum să îl marchez pe următorul”

Erling Haaland este asul din mânecă al lui Pep Guardiola în . Marcatorul a 50 de goluri în acest sezon a fost protagonistul unui interviu realizat de .

Erling Haaland, interviu înainte de finala Manchester City – Inter Milano: „Am îndrăgit primul sezon petrecut aici”

Erling Haaland a dezvăluit cum s-a simțit când a semnat cu Manchester City: „Am fost foarte încântat de provocare. Știam că vin la o echipă unde voi avea multe șanse de gol și să am un impact. Din fericire, am reușit să fac asta. Chiar am îndrăgit primul sezon petrecut aici”.

Norvegianul a explicat ce înseamnă pentru el să calce pe urmele tatălui său: „Normal că înseamnă mult. Toată lumea a văzut pozele cu mine în tricoul lui Manchester City când eram copil. Vreau să continui să îmi fac treaba bine aici, să muncesc mult și să îi fac pe fani fericiți. Chiar îmi place viața din Manchester și să locuiesc în oraș”.

Atacantul a vorbit și despre ceea ce l-a surprins pe Etihad: „Mereu am știut că va fi o provocare nouă pentru mine și ceva diferit de orice am experimentat până acum, dar chiar mă bucur de asta. Știam că managerul, echipa, staff-ul, condițiile la acest club vor fi la cel mai înalt nivel și chiar așa stau lucrurile. Intensitatea e atât de mare în Premier League. Oricine poate bate pe oricine și trebuie să fii în cea mai bună formă să câștigi”.

Erling Haaland, recunoscător lui Pep Guardiola: „Am învățat deja atât de multe de la el”

Halaand a vorbit despre relația cu Guardiola: „Pep și ceilalți din staff fac tot posibilul ca noi să ajungem la cel mai bun nivel. Am învățat deja atât de multe de la Pep și sunt sigur că mai am multe de aflat. Știam că trebuie să mă adaptez la un antrenor nou, staff nou, colegi și mediu nou, dar simt că m-am integrat foarte bine și mă bucur de fiecare minut”.

Golgheterul campioanei Angliei a vorbit și despre marea finală cu Inter: „Va fi special. Mereu am visat să joc în finala Champions League și va fi o onoare să fiu pe teren într-un astfel de meci. Dar avem o misiune de făcut. Am avut un sezon incredibil și trebuie să îl încheiem în cel mai bun mod cu putință. Știu că vom da totul să câștigăm această finală. Va trebuie să fim la cel mai înalt nivel împotriva lui Inter, o echipă foarte bună și suntem nerăbădători să intrăm pe teren”.

: „Știam că voi avea șansa să marchez foarte multe goluri. Când ai atât de mulți jucători valoroși care îți oferă oportunități sau multe spații. Sunt atât de norocos să am coechipieri care mă ajută să bag mingea în plasă. E atât de multă muncă în afara terenului pentru a marca și când reușesc mă concentrez deja pe următorul”.

Care a fost cel mai frumos gol marcat în Champions League: „Mereu mi-am dorit să marchez un astfel de gol”

Erling Haaland consideră că cel mai frumos gol al său în actuala ediție a Ligii Campionilor a venit împotriva Borussiei: „Trebuie să spun că golul împotriva lui Dortmund a fost frumos. Mereu mi-am dorit să marchez un astfel de gol, deci să văd mingea cum intră în plasă a fost un sentiment plăcut. A fost de asemenea un gol foarte important în grupe, împotriva unei echipe fantastice, cu jucători de calitate pe tot terenul”, a spus „mașina” de goluri pentru UEFA.

„Obiectivul meu e să ajut echipa să câștige trofee la finalul sezonului prin reușitele mele. Știu că dacă marchez și ajut echipa, cu toții ne vom atinge obiectivele la finalul sezonului. Imediat ce înscriu un gol mă gândesc cum să îl marchez pe următorul. Așa privesc lucrurile și voi face asta în continuare.

Este absolut incredibil. Toți împărtășim aceeași foame și dorință de a reuși în fiecare zi. Suntem acolo unul pentru altul și așa trebuie să funcționeze lucrurile dacă vrem să avem succes. Este un grup special, dar de asemenea managerul, antrenorii și ceilalți din spate”, a mai spus starul lui City.