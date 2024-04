Eroul de la Sevilla e sigur că FCSB va lua campionatul: „Este anul lor!”

FCSB are un avans de 7 puncte față de Universitatea Craiova, ocupanta locului 2 din SuperLiga, și Pe care nu mai are cum să-l scape anul acesta, în opinia lui Helmut Duckadam, eroul Stelei din finala de la Sevilla, câștigată la penalty-uri în fața Barcelonei.

Helmut Duckadam e sigur că FCSB va lua campionatul: „Este anul lor!”

nu le poartă pică „roș-albaștrilor” și îi vede în continuare principalii favoriți la cucerirea titlui în acest sezon al SuperLigii.

iar o victorie va lămuri în proporție de 99% problema campioanei. Distanța s-ar mări la 10 puncte și e greu de crezut că mai poate fi recuperată în cele 7 etape care mai rămân de jucat până la finalul sezonului.

„Mai poate pierde FCSB campionatul anul acesta? Acesta este subiectul dezbătut de foarte multă lume”, a fost întrebat Helmut Duckadam de moderatorul Alin Grigore la SPOTLIGHT SUPERLIGA, noua emisiune marca FANATIK pe care o puteți urmări LIVE pe site în fiecare marți, de la ora 15:00.

„Foarte greu. Celelalte echipe îi ajută foarte mult anul acesta, plus că sunt jocurile între ele, deci o să mai piardă puncte și Rapidul, CFR Cluj sau Universitatea Caiova. Nu văd nicio echipă care să meargă șnur și să câștige tot.

La un moment dat am avut îndoieli că FCSB chiar poate câștiga campionatul, pentru că, așa cum am mai spus, are un lot destul de subțire. Însă acum, când am văzut rezultatele care au fost, pot spune că anul ăsta este anul FCSB-ului. Cu ajutorul celorlalte echipe”, și-a început eroul de la Sevilla analiza pe lupta la titlu în SuperLiga.

„Cam asta e diferența. Mă gândeam acum să vă întreb cam ce a avut FCSB în plus față de celelalte echipe… Practic, asta a avut: pe celelalte echipe!”, a intervenit moderatorul.

„Campionatul ăsta, toate celelalte echipe au jucat pentru FCSB”, a întărit această idee și Vivi Răchită, invitatul permanent al SPOTLIGHT SUPERLIGA, emisiune disponibilă și în premieră miercurea de la ora 17:30 pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

„Da, Da… Să nu uităm data trecută, că FCSB a pierdut doi ani la rând campionatul în ultimele etape. Dacă tot e să vorbim despre faptul că nu a mai luat titlul de atâția ani.

Cu Voluntari acasă, cu Farul Constanța când a condus cu 2-0 și mai era puțin până la pauză, apoi a greșit Târnovanu. Acum, însă el a făcut duminică o partidă foarte bună și și-a reparat greșeala de anul trecut. Deci anul acesta, cu siguranță, va fi anul FCSB-ului”, este opinia fermă a lui Helmut Duckadam.

