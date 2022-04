Eșecurile trupelor de parașutiști ale armatei ruse în Ucraina. Insubordonare, unități decimate și misiuni ratate

Trupele de parașutiști, elita armatei ruse, au fost implicate încă din prima zi a „operațiunii speciale” ordonate de către Vladimir Putin împotriva Ucrainei însă, într-o campanie caracterizată de o proastă planificare, misiunile acestora s-au dovedit a fi o serie de eșecuri.

Eșecurile trupelor de parașutiști ale armatei ruse

Eșecurile militare ale Rusiei în Ucraina, unde în ciuda superiorității tehnice și numerice nu a reușit în primele șase săptămâni de război să atingă niciunul din obiectivele fixate, a știrbit reputația nu doar a armatei ruse, dar și a trupelor sale de elită: unitățile de parașutiști.

Unitățile de parașutiști, care se mândresc cu u dar și în rândul societății rusești, au fost implicate în războiul din Ucraina încă din prima zi a invaziei. Una din unitățile de elită din cadrul trupelor aeropurtate ale Rusiei (VDV), Regimentul 331 al Gărzilor Aeropurtate, a avut misiunea de a captura Aeroportul Antonov, din apropierea localității Hostomel, în dimineața zilei de joi, 24 februarie.

În opinia analiștilor militari, cucerirea Aeroportului din Hostomel ar fi trebuit să fie unul din elementele cheie ale unei operațiuni militare care, în viziunea Kremlinului, ar fi durat maxim câteva zile. După cucerirea aeroportului aici ar fi trebuit să fie un „cap de pod” prin care alte trupe ale armatei ruse să fie aduse imediat și să pornească înaintarea către Kiev, unde guvernul ar fi căzut imediat. După cum se știe lucrurile nu au funcționat deloc în conformitate cu planul Kremlinului iar ucrainenii au ripostat imediat. În fapt, presa occidentală a scris că șeful CIA, William Burns, a făcut o vizită în persoană la Kiev și a transmis că planul invaziei rușilor presupune cucerirea acestui aeroport încă din prima zi.

Pierderile suferite de unitățile de parașutiști ale Rusiei sunt atât de ridicate încât publicația a scris joi că nu mai puțin de 60 de parașutiști ce au fost retrași în Belarus în ultima săptămână au refuzat să mai fie trimiși pe front. au scris chiar că ministrul apărării, Sergei Shoigu, și-ar fi trimis unul dintre adjuncți pentru a se ocupa de acest caz grav de insubordonare.

Regimentul 331 al Gărzilor Aeropurtate a suferit pierderi importante, atât în misiunea de cuceri Aeroportul Andronov, cât și în înaintarea sa asupra Kievului, în luptele ce s-au dat în orașele de la periferia capitalei ucrainene, Irpin, Bucea sau Hostomel.

The Russian MoD published a video showing Russian paratroopers conducting an air assault operation to seize an airfield. This is almost certainly the operation to seize Hostomel airport on February 24. — Rob Lee (@RALee85)

Eșecul cuceririi Aeroportului Andronov

Planul Kremlinului s-a concentrat pe o acțiune militară surprinzătoare, în viteză și cu lovituri precise. Președintele Vladimir Putin și consilierii săi și-au imaginat un război care să fie finalizat în 48-72 de ore, după capturarea principalelor centre urbane și administrative ale Ucrainei. Forțele aeropurtate sunt ideale pentru astfel de situații, deoarece sunt antrenate și echipate pentru misiuni în viteză, surpriză și agresivitate. Comandanții militari ruși au apelat în mod firesc la forțele lor aeropurtate VDV pentru a juca un rol cheie în invazia Ucrainei.

Asaltul asupra Aeroportului Antonov a început încă de la primele ore ale invaziei, după ce nu mai puțin de 30 de elicoptere au adus câteva sute de parașutiști pentru a cuceri și menține controlul asupra acestui obiectiv strategic. Victoria a fost însă de scurtă durată, pentru că ucrainenii au întreprins repede un contraatac purtat de trupe speciale și convenționale ce a reușit în doar câteva ore să recucerească aeroportul.

Misiunea principală a unei forțe aeropurtate ce execută un atac asupra unui aeroport este ca, imediat după ce a preluat controlul asupra acestuia, să extindă imediat perimetrul capului de pod astfel încât forțele de apărare să nu aibă timp să contraatace sau să direcționeze un bombardament al artileriei, a explicat pentru publicația Business Insider un fost ofițer american ce a făcut parte din Divizia 82 Aeropurtată a SUA. „Făcând acest lucru, permiteți operațiunilor pe aerodrom să continue și întăririle să vină. Eșecul de a extinde capul aerian în primele ore ale capturării acestuia este sinonim cu dezastrul”, a precizat acesta pentru sursa citată.

Cum forțele ucrainene se așteptau la un atac asupra Aeroportului din Hostomel anterior se pare că blocaseră pistele de aterizare cu echipament greu, mașini și obstacole, prin care au reușit să-i împiedice pe ruși să aterizeze avioane de transport cu întăriri. De asemenea, comandanții ruși nu au reușit să întărească parașutiștii de la sol cu forțe suplimentare transportate de elicoptere – un eșec complet din punct de vedere al doctrinei militare.

Forțele VDV, care se disting prin semnele „V” de pe vehiculele lor, au fost implicate în alte câteva înfrângeri, suferind pierderi mari pe tot parcursul invaziei, în special în suburbiile din jurul Kievului. La începutul lunii martie, a fost prinsă în ambuscadă și distrusă de către trupele speciale ucrainene în Irpin.

Trebuie subliniat că unitățile de parașutiști ale armatei ruse diferă, atât din punctul de vedere al doctrinei cât și al înzestrării, de cele din armatele occidentale. O diferență majoră stă în faptul că unitățile rusești sunt cel mai adesea unități mecanizate, ce au în componență atât transportatoare blindate cât și tancuri.

Pe de altă parte, istoricul și sociologul rus Kamil Galeev susține că „trupele legendare din VDV” nu sunt nici măcar soldați, ci mai degrabă trupe de intervenție specială pe care regimul autocrat de la Kiev le folosește pentru a liniști orice mișcare de protest. În opinia sa, motivul pentru care ele au fost folosite ca vârf de lance pentru această invazie stă chiar în faptul că .

Putin shared this belief. That’s why he sent forward the paratroopers. These “legendary” VDV guys aren’t soldiers, they’re glorified riot police. Bullies, promoted and supported by the state. Their entire strategy is to look scary and violent so that people would stop resisting — Kamil Galeev (@kamilkazani)

Răzbunarea ucrainenilor pentru masacrul din 2014

Regimentul 331 al Gărzilor Aeropurtate e una din unitățile de parașutiști ce au fost decimate în luptele din Ucraina. O analiză recentă a celor de la BBC arată că regimentul a pierdut între 50 și 100 de militari, inclusiv comandantul acestuia, colonelul Sergei Sukharev, care a fost ucis pe câmpul de luptă la mijlocul lunii martie.

Militarii din Regimentul 331 se considerau elita armatei ruse. Într-un videoclip postat online în luna mai a anului trecut, un general le spune soldaților Regimentului 331 de Parașutiști că sunt „cei mai buni dintre cei mai buni”. Unitatea a servit în Balcani, Cecenia dar și în intervenția rusă din 2014 în regiunea Donbas. Unitatea participa în mod regulat la paradele din Piața Roșie de la Moscova. Militarii din Regimentul 331 nu erau recruți ci profesioniști angajați pe bază de contract.

Cei de la au reușit să identifice cel puțin 39 de ofițeri ai acestui regiment care au fost uciși în Ucraina pe baza mesajelor postate pe rețelele de socializare în regiunea Kostroma, o localitate situată la 300 de kilometri nord-est de Moscova, unde această unitate își are baza. În aceste mesaje, deși multe dintre rudele celor uciși par să accepte explicațiile oficiale ale Moscovei cu privire la motivele declanșării ostilităților, există și voci care critică lipsa de transparență a oficialilor.

„Nimeni nu știe nimic. Regimentul 331 dispare. Aproape în fiecare zi, sunt publicate fotografii cu băieții noștri din Kostroma. Îmi dă fiori pe șira spinării. Ce se întâmplă? Când se va termina asta? Când vor înceta oamenii să moară?” Postarea ei a fost urmată de alta, care exclama: „Kostroma a pierdut atât de mulți tineri, ce tragedie”. Un altul a rugat: „Doamne, câte înștiințări de deces vom mai primi? Te rog, ai milă de băieții noștri, ajută-i să supraviețuiască, întoarce-i acasă soțiilor și mamelor lor. Te implor!”

The graves of paratroopers of the Russian Mordor. I think that little … — Vigilant Info (@VigilantinfoN)

Deși majoritatea comentariilor ce apar la imaginile cu soldații ruși uciși în Ucraina nu critică Kremlinul, potrivit celor de la BBC sunt și excepții. Pe pagina memorială a unui sergent, o femeie întreabă: „De ce nu sunt copiii parlamentarilor în prima linie? Majoritatea lor oricum trăiesc în Europa. Băieții obișnuiți mor fără un motiv întemeiat”. Un altul, ce folosește o insultă pentru a-l descrie pe președintele Vladimir Putin, continuă spunând că acesta a hotărât să „se joace de-a războiul” și a „trimis mii de tineri să moară”.

Cei de la BBC susțin că localnicii din Kostroma le-au declarat că până la 100 de familii au pierdut câte un membru în războiul din Ucraina. Cum numărul răniților și al celor dispăruți pe front este și mai mare, este posibil ca regimentul, care numără circa 2.000 de militari, să fi pierdut sute de ofițeri.

Trebuie notat că Regimentul 331 nu este doar una din unitățile ce a luptat în Bucea, dar este și una din unitățile ce au luat parte la operațiunile militare ale Rusiei din Donbas în 2014, în sprijinul forțelor separatiste. Atunci, trupe din Regimentul 331 împreună cu forțele separatiste au înconjurat câteva sute de soldați ucraineni în localitatea Ilovaisk. Comandanții ambelor tabere au căzut de acord pentru încetarea focului și deschiderea unor culoare umanitare care să permită ucrainenilor să părăsească orașul unde erau încercuiți. Potrivit publicației , totul a fost o capcană, pentru că rușii au deschis imediat focul și au ucis nu mai puțin de 400 de militari ucraineni, în ceea ce a fost cea mai neagră zi din istoria post-sovietică a armatei ucrainene.