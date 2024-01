Adrian Mutu l-a înlocuit pe Andrea Mandorlini la CFR Cluj și . „Briliantul” este de părere că Neluțu Varga i-a oferit o șansă imensă, atunci când s-a gândit să îl aducă pe banca tehnică a ardelenilor în această iarnă.

Este CFR Cluj vârful carierei tale de antrenor de până acum? Răspunsul lui Adi Mutu a venit instant

Adrian Mutu pregătește confruntarea cu FC Voluntari în Gruia și are așteptări mari de la ardeleni încă de la debutul său pe banca tehnică a „feroviarilor”. Acesta vine după experiența fără rezultatele așteptate de către conducerea celor de la Neftci Baku.

Deși a mai antrenat Rapid București și Neftci Baku, Adrian Mutu consideră că CFR Cluj este vârful carierei sale de antrenor până în prezent. Gruparea din Gruia a dominat fotbalul românesc în ultimii ani, câștigând titlu după titlul în SuperLiga.

„Introducerea pe care ai făcut-o spune totul. Într-adevăr este ceva ce mi-am dorit, așa cum îmi doream să antrenez Rapidul îmi doream într-o zi să antrenez și CFR-ul. La nivel de campionate a câștigat cele mai multe în ultimii ani, nu aș putea să spun că nu în niciun caz, din contră.

Este unul dintre cele mai importanet challenge-uri pe care le-am avut de când sunt antrenor, poate cel mai important ținând cont cât de titrată e echipa”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30 în fiecare zi de luni, marți și vineri pe site-ul .

Discursul lui Adi Mutu la CFR Cluj în vestiar: „Vreau să dați totul, să fim uniți”

Adrian Mutu știe ce trebuie să facă în următoarele zile pentru a-și apropia vestiarul lui CFR Cluj, dar și să câștige puncte importante în SuperLiga. „Briliantul” speră să reaprindă lupta la titlu, deși FCSB pare că nu mai poate fi oprită.

încă de la prima întâlnire cu ardelenii, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Acesta își dorește disciplină și să creeze o familie care să aibă rezultatele așteptate în cât mai scurt timp în SuperLiga.

„Mă bucur că am ajuns aici și voi fi antrenorul vostru. Am încredere că vom reuși să facem lucruri frumoase împreună. Pe unii vă cunosc de când am fost colegi, pe toți însă vă cunosc și știu ce puteți, am încredere în voi.

Dar trebuie să muncim și mai mult pentru a ajunge unde ne este locul. Vreau să dați totul, să fim uniți, disciplinați. Pentru toți este un moment 0. Toți sunteți la fel de importanți și cu toții veți avea șanse”, a spus Adrian Mutu.

Adrian Mutu, REACTIE FABULOASA despre derby-ul CFR Cluj - Rapid