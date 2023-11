“Este frustrant sa fii rezervă?” Răspunsul fabulos dat de jucătorul Rapidului: ”Am iubit să fiu aici”

A fost o decizie luată fără să stea pe gânduri, mai ales că a crescut impresionat de povestea portarului Iker Casillas, crescut de Real Madrid. În direct în emisiunea Suflet de rapidist, Robert Niță l-a întrebat pe Drăghia dacă nu este frustrat pentru că a fost mereu o eternă rezervă în Giulești, din cauza concurenței cu portari foarte valoroși.

Raspunsul fabulos dat de jucătorul Rapidului: ”Am iubit să fiu aici”

”Este cumva frustrant că ești la Rapid de o viață, dar ești portarul ăla care îți aștepți rândul, când ești băgat îți faci treaba. Nu că ai vrea acum să-l scoți pe Moldovan din poartă. Pe ce tren ascendent este indiferent cine vine la Rapid nu-l scoate din poartă, indiferent ce face 2-3 meciuri. Tu ai fost omul care ai fost mereu acolo, ai spus prezent, ți-ai făcut treaba și ai revenit pe bancă”, a remarcat Niță.

și un exemplu de luat în considerare de toți fotbaliștii care nu aleargă doar după faimă și bani. ”Da, dar am avut și portari valoroși la vremea aia. Eu am iubit să fiu la clubul ăsta. Când eram mic am zis, băi nene. Îmi place ce a făcut Iker Casillas, era idolul meu. Era de la juniori, la academie, crescut, la echipa mare. Mi-a plăcut ideea asta pe care a prezentat-o, de stabilitate.

M-a influențat și asta. Nu am avut teamă de concurență, atunci când am dat faliment am plecat la altă echipă. Când ești copil și ai idol te influențează”, a povestit Drăghia. De asemenea, portarul nr. 2 de la Rapid a mărturisit că a avut foarte multe de învățat de la portarul Dani Coman, simbol în Giulești pe acea vreme.

”Am lucrat cu Dani Coman, dar și de la Bornescu și de la Peçanha. Inevitabil furi meserie, te învață, era și genul de om Dani Coman care te ajuta. Din toate punctele de vedere, extraordinar a fost perioada aia când am lucrat”, a mărturisit Virgil Drăghia. Momentan, portarul nr. 2 de la Rapid își așteaptă șansa, însă vedeta Horațiu Moldovan e aproape imposibil de scos din poartă.

Horațiu Moldovan, reacție dură după întrebarea unui reporter

în acest sezon, devenind titular incontestabil al Rapidului și chiar al echipei naționale. Cu toate acestea, Moldovan a gafat în partida pierdută de Rapid la Voluntari, scor 1-2, moment în care un reporter l-a întrebat dacă se teme că va fi retras pe bancă.

Vizibil iritat, Moldovan a declarat la finalul acelui meci: ”Ai vrut tu să pui întrebarea asta? Să fie încă o știre bună? Probabil am făcut și meciuri bune și am scos echipa de multe ori. Sper să nu-mi pierd locul, dacă o să-l pierd, o să-l recâștig. E greu și dacă nu ești puternic mental cazi cu totul”.

Cum se împacă Drăghia cu statutul de rezervă