Titularul naționalei, lăudat de rivalul său. ”Nici Mama Omida nu putea să-i prevadă așa viitor”

Surprinzător pentru unii, în condițiile în care acum câțiva ani Moldovan era un portar decent de ligă secundă, care a avut însă o explozie inexplicabilă. Inclusiv portarul Virgil Drăghia, ajuns acum rezerva lui Moldovan, a mărturisit că nu se aștepta ca portarul să se impună atât de rapid, însă a menționat că îl respectă enorm pentru tot ce face.

Horațiu Moldovan, lăudat de rivalul său pe post la Rapid

”Muncă, seriozitate și caracter, are un caracter frumos. Nu credeam, i-am spus și lui. Avea calități să crească. (n.r. să aibă ala traiectorie). Mai spune și el ce goluri lua pe la liga a doua…”, a povestit Drăghia, când a fost întrebat care e secretul lui Moldovan. ”Jucător venit la Rapid din alte părți, nu vedetă, a venit un portar normal, concurent pentru Drăghia”, a insistat și Robert Niță, în direct la Suflet de rapidist.

, a mărturisit că inclusiv specialiștii care îl studiau pe Moldovan când era la ”divizia B” nu au crezut niciodată că fotbalistul va ajunge vreodată la un asemenea nivel. ”Am vorbit cu cineva care se pricepe pe la divizia B și a spus băi dacă vedeai ce goluri lua pe la divizia B, nu credeai niciodată că o să ajungă la echipa națională. Nu la națională, la Rapid. La națională nici Mama Omida nu putea să-i prevadă așa viitor.

Eu întâmplător am văzut o listă cu jucătorii urmăriți de selecționer, sunt o grămadă de nume la care nu te gândești. Dar, Moldovan era un portar bun pe la divizia B, care a venit la Rapid. Uite că vine la Rapid și în doi ani de zile cam rupe”, a explicat Niță. În discuție a intervenit Lucian Ionescu, directorul de imagine al Rapidului.

că Moldovan era urmărit cu atenție de către oficiali ai FRF de multă vreme. ”Vorbeam când venea și-l urmărea Leo Toader de la Federație, la fiecare meci Leo îl analiza îmi spunea plusurile și minusurile. Erau unele minusuri pe care nu aveam cum să le văd. Leo îmi spunea bă ăsta o să crească, apoi a spus că va ajunge la națională dacă-și corectează aia aia aia. Uite că a ajuns la națională”, a explicat Ionescu.

”Când am venit am zis ok e tânăr, poate să crească. Era posibil, trebuie să te gândești și la varianta asta, dar nu mă gândeam că într-un timp atât de scurt, ce explozie a făcut”, a fost concluzia sinceră a lui Virgil Drăghia. Ascensiunea lui Horațiu Moldovan este cu adevărat spectaculoasă, mai ales dacă analizăm cifrele.

Așadar, conform Transfermarkt, Moldovan valora 75.000 de euro acum 3 ani când îmbrăca tricoul Ripensiei Timișoara, iar acum e titular incontestabil la Rapid și la naționala României, la o cotă de piață de 2 milioane de euro. De altfel, aceeași cotă o are și rivalul din poarta celor de la FCSB, Ștefan Târnovanu.

Portretul lui Horațiu Moldovan