„Eu zilnic fac blaturi!”. Laszlo Dioszegi, răspuns genial după FCSB – Sepsi 2-1

și a mai făcut un pas uriaș spre câștigarea titlului după o pauză de 9 ani. Trupa lui Elias Charalambous are acum un avans de 7 puncte de urmăritoare și pare că nimic nu-i mai poate sta în cale.

Laszlo Dioszegi, răspuns genial după acuzele de la FCSB – Sepsi 2-1: „Eu zilnic fac blaturi!”

Suspiciunile unei „omenii” la FCSB – Sepsi au planat încă dinaintea începerii jocului, cei mai vehemenți în acuze fiind rivalii de la Rapid. Prin vocea acționarului minoritar principalul lor argument fiind lipsa vedetei covăsnene Marius Șrefănescu, suspendat în urma unui „galben” stupid luat în prelungirile meciului cu Petrolul.

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a încercat să demonteze acuzațiile și înainte de meci, când a anunțat că dar și la finalul partidei de pe Arena Națională.

Apoi, a avut o intervenție și la FANATIK SUPERLIGA, când a argumentat din nou că nici nu s-a putut pune problema unui aranjament contra FCSB-ului, dar nu își poate explica evoluția mai puțin bună e echipei sale din partea a doua a jocului.

„Deja am zis ieri că atât m-au acuzat de blat, că mi-am adus aminte ce să răspund la chestia respectivă. Eu zilnic fac blaturi! La brutărie fac blaturi de pizza și la cofetărie fac blaturi de tort.

„Deci zilnic fac blaturi, numai că blat de tort și blat de pizza", a răspuns Laszlo Dioszegi, cu o doză de umor în glas.

Laszlo Dioszegi, după FCSB – Sepsi 2-1: „Erau foarte vulnerabili”

Patronul lui Sepsi s-a arătat extrem de dezamăgit de rezultatul final al meciului cu FCSB, deoarece în opinia sa adversarul nu a prins o formă foarte bună, era vulnerabil, iar slăbiciunile din apărarea „roș-albaștrilor” puteau fi speculate cu mare ușurință.

„Apropos de FCSB și de brutărie, era o pâine de mâncat aseară? Cum vi s-a părut FSB?", l-a întrebat moderatorul Horia Ivanovici pe Laszlo Dioszegi.

„Da, la fel ca acum o iună și jumătate, erau foarte vulnerabili. Cel puțin ce am văzut eu în spate, ne-am creat foarte multe ocazii în prima repriză. Am ratat cu nonșalanță, a dat și peste poartă Varga… Era singur cu portarul.

În repriza a doua, am avut un singur șut pe poartă, care hai să spunem a greșit ținta cu zece centimetri… Păun, parcă de la 16 metri, a șutat spre poartă.

Altceva nu prea am avut. În ultimele zece minute am încercat să presăm, dar nu am putut să dăm nici măcar o centrare bună, nu înțeleg de ce”, și-a încheiat patronul lui Sepsi intervenția la FANATIK SUPERLIGA.

