Îl vrea Gigi Becali pe Marius Ștefănescu la FCSB? Răspunsul dat de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Sepsi

. Elevii lui Charalamebous s-au distanțat la șapte puncte în fruntea clasamentului, după ce i-au învins pe covăsneni, scor 2-1.

Marius Ștefănescu a fost suspendat pentru duelul dintre FCSB și Sepsi

În partida de pe Arena Națională, Marius Ștefănescu nu a făcut parte din lotul lui Sepsi Sf. Gheorghe, fiind suspendat după ce a luat intenționat un cartonaș galben la meciul precedent, cu Petrolul.

Sezonul acesta, Marius Ștefănescu nu a evoluat deloc împotriva lui FCSB, în cele trei partide. Prima dată din cauza unei răceli, iar ulterior din cauza unui cartonaș galben primit cu Universitatea Craiova.

Gigi Becali a vorbit despre posibilul transfer al lui Marius Ștefănescu

În contextul în care , Gigi Becali a anunțat că nu este interesat de serviciile jucătorului covăsnean.

”Marius Ștefănescu nu ajunge la noi, că nu îl iau eu. Avem contract cu ei că el nu are voie să joace cu noi niciodată. Am făcut o convenție semnată. Am avut o afacere mare împreună.

De mine nu are voie să spună nimeni niciodată că fac blaturi. La mine chiar și dacă vrei să faci blat, eu nu sunt de acord. Eu nu sunt hoț. Oamenii pot spune ce vor.

Am avut contract cu ei, o mare afacere. Are dreptate Dioszegi, știe că nu îl dă la noi și gata, ca să vă convingeți voi sau Rotaru”, a declarat Gigi Becali, la .

Cum arată clasamentul după FCSB – Sepsi 2-1

. În acest moment, elevii lui Charalambous au 35 de puncte, în timp ce Universitatea Craiova și Rapid au câte 28 de puncte.

Pe locul 4 se situează CFR Cluj, cu 27 de puncte, ardelenii fiind la 2 puncte de Farul Constanța și la 5 puncte de Sepsi Sf. Gheorghe.