Eugen Neagoe a explicat de ce a făcut șase schimbări în echipă pentru Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0. Ce spune despre Ivan

Eugen Neagoe a resuscitat Universitatea Craiova în meciul cu CFR Cluj, după ce .

Eugen Neagoe, satisfăcut după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0: „Am lucrat tot ce s-a întâmplat pe teren!”

Universitatea Craiova , iar oltenii reintră în lupta pentru titlu. Cel puțin pe hârtie. Eugen Neagoe a fost foarte mulțumit de jocul prestat de echipă: „I-am felicitat pe băieți și chiar au meritat. Am fost foarte mulțumit că am început meciul cu agresivitate și asta a fost cea mai mare problemă a noastră.

Am făcut și foarte multe schimbări și v-am spus de ce. Am recunoscut că am făcut meciuri modeste cu Botoșani și Farul. Am jucat împotriva campioanei și cred că mai puteam marca”, a mai spus antrenorul despre alegerile sale.

Această victorie își pierde însă valoarea crede Neagoe, dacă echipa nu va menține același ritm și la meciurile viitoare: „Nu trebuie să mă felicit eu. Am lucrat tot ce s-a întâmplat pe teren. Crețu și Nistor sunt jucători valoroși, dar am ales azi să începem cu alți jucători. Îi cunosc foarte bine, am mai lucrat cu ei.

Nu am realizat nimic chiar dacă sunt trei puncte foarte mari. Dacă vom juca la fel și meciurile următoare nu cred că vom avea probleme”.

Eugen Neagoe, despre problemele din apărare și titularizarea lui Laurențiu Popescu: „A fost alegerea mea”

Eugen Neagoe a remarcat câteva inexactități în defensivă și a explicat de ce David Lazar a rămas pe banca de rezerve: „Încerc să folosesc cei mai în formă jucători. Care se pregătesc bine, nu că ar fi avut probleme cei rămași în afara lotului. A fost alegerea mea. Nu putem juca cu 6 fundași centrali. Au mai fost mici greșeli, dar nu am primit gol. Linia de fund nu a jucat niciodată în această formulă. Sunt jucători cu experiență foarte mare, de echipă națională și a fost ușor să mă hotărăsc.

Nu a fost al treilea portar. A fost rezervă la primele două jocuri. N-am considerat că unul dintre ei e al treilea portar. Nu știu acum care va fi titular. A intrat Popescu și a făcut-o foarte bine. Dacă va avea aceleași evoluții va rămâne în poartă”.

Andrei Ivan a dezvăluit că Eugen Neagoe a lucrat înainte de meci schemele din care a reușit să marcheze: „Merită și el felicitări. A marcat două goluri și putea să mai marcheze. I-am spus de ce n-a rămas în centrul porții. Este meritul lui, pentru că a avut o evoluție foarte bună. N-aș fi spus-o, dar că el zis…”.

Neagoe are așteptări mari și de la Alexandru Ișfan: „Sper să ajungă la cea mai bună formă cât mai repede, așa cum juca la FC Argeș. Poate juca mai multe poziții și sper să ajute echipa. Am jucat cu 4 jucători sub 21 de ani și a mai intrat și Sala. Și el și Danciu… Cîmpanu avea ceva probleme. Dacă nu merită un jucător, nu va juca”, a mai spus antrenorul Universității Craiova, la Digi Sport.

