Eugen Neagoe, după U Cluj – FCSB 2-1: “Puteam să le mai dăm cinci goluri!”. Deranjat de un gest al lui Dică: “Nu se face așa ceva”

Eugen Neagoe a anihilat-o pe FCSB deși echipa sa a jucat mai bine de 30 de minute cu un om în minus. La finalul partidei a remarcat perioada bună a echipei sale, în care a inclus și eșecul cu rivala CFR Cluj, de etapa trecută. Care crede că a fost decis de brigada de arbitri.

Eugen Neagoe, convins că U Cluj putea să o bată și mai clar pe FCSB. “Puteam să mai marcăm cinci goluri cu ușurință”

Cât despre duelul cu FCSB, Neagoe este convins că victoria echipei sale putea să fie mai clară, chiar una de proporții. U Cluj ar mai fi putut marca fără probleme alte cinci goluri, în opinia sa.

“O greșeală mare a căpitanului nostru, dar am dat dovadă de mare caracter. Și etapa trecută am jucat bine, dar au apărut acele penalty-uri, unul rușinos. Trec și peste acea eliminare, asta este. Cei de la FCSB au jucători valoroși, dar nu și-au creat ocazii.

Puteam să mai marcăm cu ușurință cinci goluri. A fost un spectacol pentru toată lumea, inclusiv de cei. Am fost un pic deranjat de comentariile de la televizor după meciul cu CFR Cluj. Unii ziceau că și U trebuia să arate mai bine. Nu, noi am arătat foarte bine. I-am dominat la toate capitolele. Am avut în Thiam un jucător formidabil. Știam potențialul lui, de asta l-am adus. Sunt mândru și de suporterii noștri”, a declarat Neagoe la Digi Sport.

Eugen Neagoe, deranjat de gestul lui Nicolae Dică de după U Cluj – FCSB 2-1: “Este vorba despre respect”

Eugen Neagoe a taxat gestul de la final . Antrenorul FCSB a plecat spre vestiare imediat după fluierul final al lui Istvan Kovacs și a evitat să-l salute pe omologul său.

“Antrenorul FCSB-ului a plecat după bancă fără să salute, nimic. Mi s-a mai întâmplat așa doar cu acel băiat care antrena Craiova și știți ce probleme are acum, Mangia. Nu se face așa ceva, eu mereu când am pierdut m-am dus și am dat mâna cu antrenorul adversarei. Este vorba de respect”, a mai spus Neagoe.

Alexandru Chipciu s-a declarat încântat de și le promite suporterilor clujeni că U va continua să urce în clasament în următoarea perioadă.

Alexandru Chipciu le mulțumește fanilor pentru tribune: “Aici, cu suporterii în tribune, putem mai mult”

“Aici, cu suporterii și 20.000 de oameni în tribune, putem mai mult. Mă uitam astăzi la Mioveni – Hermannstadt, puțini oameni la meci, terenul prost, automat și valoarea jucătorului e mai jos.

Noi ce putem spune? Suporterii noștri ne-au încurajat tot meciul, au fost 20.000, meciul trecut 24.000. Sunt incredibili, cu ei aici ne va crește și nouă valoarea. Am avut un dezavantaj, faptul că până acum am jucat la Mediaș.

Cu suporterii avem mai multă energie, entuziasm, mai mult curaj în acțiuni. Asta a contat clar la cum ne-am prezentat ofensiv astăzi. Sperăm ca oamenii să vină și la meciurile următoare în număr mare și încercăm să-i facem fericiți”, a declarat Alexandru Chipciu la Digi Sport.