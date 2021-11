Eugen Trică își distruge jucătorii după egalul cu Dinamo: ”Să plece! Avioanele îi așteaptă”

au încheiat la egalitate 0-0 meciul din Ștefan cel Mare. Ambele echipe și-au creat ocazii, dar cele două porți au rămas intacte.

La finalul întâlnirii Eugen Trică și-a mitraliat jucătorii. Discursul lui a fost extrem de dur, în special la adresa fotbaliștilor din străinătate cărora le-a transmis că sunt liberi să plece de la echipă.

Eugen Trică: ”Sidibe se crede cel mai bun jucător, alții se plimbă pe teren”

Eugen Trică nu a câștigat nici un meci de la revenirea pe banca echipei FC U Craiova. Însă, tehnicianul a declarat că nu rezultatele îl dezamăgesc cu adevărat, cât atitudinea fotbaliștilor.

”A fost un meci de luptă cu ocazii de ambele părți, puteam să câștigăm oricare dintre noi. Nu vreau să mă leg de faza cu posibilul penalty. Cert este că nu jucăm ce vreau eu să jucăm.

Dacă nu se apucă să joace fotbal până plec eu or să plece mulți jucători de la echipa mea. Vorbim ceva înaintea jocului și facem altceva. Acesta nu este fotbalul pe care mi-l doresc. Sunt foarte dezamăgit. Dacă nu dau 100% pentru această echipă de mâine vor pleca. Avioanele îi așteaptă.

Sidibe se crede cel mai bun jucător, alții se plimbă pe teren. Eu am alte așteptări, și nu numai eu, și suporterii așteaptă altceva. Nu se poate ca Torje la vârsta lui să facă un sprint de 40 de metri fără ca cineva să-l oprească. Nu am văzut nicio reacție din partea jucătorilor mei.

Ca să rămâi în echipa asta trebuie să înțelegi că nu intrăm pe teren cu fițe. N-au dat nici măcar 30%, atunci să rămână în țara lor. Eu când jucam dădeam 100%, așa gândesc eu fotbalul.

Nu am nevoie de girul patronului, la mine dacă nu faci ce cer eu pleci și punct. Luăm jucători din țară care se implică. Eu încă aștept de la ei ce vreau eu să văd. Mai sunt patru etape, aștept să jucăm fotbal nu să ne prefacem. Depinde de ei”, a tunat Eugen Trică.

Jucătorii dau vina pe suprafața de joc

Jucătorii olteni au părut în anumite momente că sunt în controlul jocului, dar oportunitățile pe care și le-au creat le-au irosit în situații în care nu aveau voie să greșească.

La finalul partidei, , pentru lipsa de eficacitate din fața porții adverse.

”Am fi meritat să câștigăm, eu așa am simțit, am avut momente foarte bune. Aveam așteptări mari de la acest meci. Din păcate nu am jucat cum trebuia ca să câștigăm. Inițial am vrut să jucăm altceva, dar am jucat ce ne-a permis terenul”, a spus Negru.