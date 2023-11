Eugen Trică și Cosmin Moți îi fac portretul lui Petev: „Craiova să aibă încredere în el! E inventatorul Ludogorets-ului”

Eugen Trică și Cosmin Moți au vorbit pentru FANATIK despre Ivaylo Petev, fostul selecționer al Bulgariei și al Bosniei Herțegovina, despre care

Cosmin Moți, analiză pentru FANATIK a lui Ivaylo Petev: „Poate pune pe picioare o echipă aflată în situația Craiovei”

că Ivaylo Petev l-a cucerit deoarece cunoaște foarte bine fotbalul românesc: „A fost o experiență foarte plăcută pentru că am descoperit că eram un om care știa absolut tot despre fotbalul românesc. Jucase cu Vivi Răchită, cu Reghecampf, cu Trică, știa absolut tot despre jucători, despre jucători de la Botoșani, de la Iași, Hermannstadt, deci știe foarte bine fotbalul românesc”.

Cosmin Moți, director sportiv la formaţia bulgară, și Ivaylo Petev au lucrat împreună la Ludogorets până în urmă cu câteva săptămâni: „Ce se vede acuma la Ludogorets a început cu el acum 14 ani. Petev a luat echipa din Divizia C și a adus primele două titluri, a promovat de două ori consecutiv. Cu siguranță a fost rampa lui de lansare. Ludogorets e astăzi unde e și datorită lui în mare parte. Pentru mine e un antrenor foarte bun. E un antrenor dur, în sensul că ține la disciplină, nu contează numele jucătorului. Dacă a greșit, a plătit.”

Oficialul clubului bulgar e convins că Petev poate fi colacul de salvare al Universității: „E apropiat de jucători, doar că știe să impună respect. Pentru mine e un lider care poate pune pe picioare o echipă aflată în situația Craiovei”.

Cosmin Moți: „E unul dintre cei mai buni antrenori străini care au fost vreodată în România”

Moți a vorbit și despre filosofia de joc a lui Petev și îl consideră unul dintre cei mai valoroși tehnicieni din România: „E un antrenor care creează fotbalul, nu se apară, variază, construiește și ideea lui e de joc e construită pe posesia mingii. Vrea ca echipa lui să aibă posesia cât mai mult și e concentrat pe asta cât mai mult”.

Pentru mine e unul dintre cei mai buni antrenori străini care au fost vreodată în România. O să vedeți. La Ludogorets e o perioadă mai grea de câțiva ani. Tot încercăm să găsim o formulă câștigătoare. Am schimbat foarte mulți jucători, au plecat foarte mulți, au venit alții…”.

Directorul sportiv al lui Ludogorets a dezvăluit de ce a plecat Ivaylo Petev: „Nu pot să zic că nu a avut rezultate pentru că a calificat echipa în Conference League, a câștigat campionatul anul trecut și a venit într-o perioadă în care eram la 7 puncte de primul loc. A avut 13 victorii consecutive și a fost și o perioadă mai dificilă, jucătorii nu au avut în vară pauză decât 6 zile, n-a început foarte bine campionatul și până la urmă patronul a decis să ne despărțim”.

L-a sfătuit să aleagă Universitatea Craiova. Sfat pentru suporteri și conducere: „I-am zis să nu se gândească de 2 ori. Să aibă încredere în el 100%”

Am vorbit cu el în ultima perioadă. Am vrut să-l las liniștit. I-am spus când a apărut prima oară oferta de la Craiova să meargă cu ochii închiși, să nu-și facă griji din niciun punct de vedere. I-am spus că are toate condițiile și știu bine cum se lucrează acolo și care e strategia. I-am zis să nu se gândească de două ori.

Eu aș vrea să le spun celor de la Craiova să aibă încredere în el 100% și știu foarte bine că o să aibă mână liberă și să nu își facă griji din punctul ăsta de vedere. Eu un antrenor care știe ce face. Muncește de dimineață până seara, e la bază mereu, gândește antrenamentele, lucruri tactice, urmărește jucătorii și e un antrenor care pune suflet în tot ceea ce face.

Eugen Trică, portret amplu al lui Ivaylo Petev pentru FANATIK : „E mână de fier. Un antrenor foarte ofensiv. Cred că va juca 4-2-3-1”

Eugen Trică l-a caracterizat de la A la Z pe Ivaylo Petev: „Îl cunosc foarte bine. Am fost colegi la Litex în 2003. Pot să spun că îmi e chiar prieten. El a venit special la Cluj în 2013 când eram antrenorul lui CFR să urmărească finala. M-a vizitat și la București, eu am venit la Sofia, chiar avem o legătură foarte strânsă. El cunoaște foarte, foarte bine fotbalul românesc. Se informează foarte mult, vorbește, notează. Ne cunoaștem de mai bine de 20 de ani”.

Trică a vorbit cu Petev cu puțin timp înainte de interviul din FANATIK: „Am vorbit cu el perioada asta. E foarte dornic să culeagă cât mai multe informații. E normal. L-am felicitat și i-am zis că a ales o echipă bună, un club foarte bine organizat și îl voi mai ajuta în continuare cu orice informație”.

Bulgarul va da milităria jos din pod în Bănie: „E mână de fier. E cu disciplina și are un CV foarte bun. A fost la naționala Bulgariei unde a avut niște rezultate destul de bune, a fost la naționala Bosniei unde a obținut o calificare în Liga Națiunilor, la Dinamo Zagreb. Cu Ludogorets a câștigat tot ce se putea câștiga în Bulgaria. Este un antrenor de top și eu cred că o să facă treabă la Craiova la cum îl cunosc eu”.

Eugen Trică îl compară pe Ivaylo Petev cu Laurențiu Reghecampf: „Un antrenor de top”

Eugen Trică îl compară pe bulgar cu un fost antrenor al Universității Craiova: „Are și un stil foarte ofensiv. Cred că va juca 4-2-3-1. A mai jucat și 4-4-2. E cam stilul lui Reghecampf, ceea ce cred eu că se pliază foarte bine pe ceea ce se vrea la Craiova. Seamănă foarte mult cu Reghe”.

Fostul antrenor al lui FC U Craiova 1948 îi prevede un viitor strălucit lui Petev: „La toate echipele la care a fost a avut posesie, a jucat spectaculos și cu multe goluri. Disciplina e de bază. Nu cred că va trebui ca domnul Rotaru să se implice foarte mult. Repet, un antrenor de top, care cred că va face pasul în câțiva ani către o echipă din Vest”.

Gestionarea vestiarului din Bănie nu va fi de asemenea o problemă: „A dovedit că poate fi și antrenor și selecționer. A avut o grămadă de jucător importanți, Dzeko e un exemplu, plus în Croația, la Zagreb. Jucători foarte importanți. Știe să gestioneze jucători cu personalitate”.

Obișnuit cu presiunea. Poate lucra cu Mihai Rotaru: „E un tip care comunică”

Ivaylo Petev s-a aflat pe banca mai multor echipe de tradiție, cu suporteri fanatici: „Tot timpul a activat la cluburi cu suporteri extraordinari și cu multă presiune și a ieșit cu bine. Cu excepția la ce s-a întâmplat la Levski, unde a renunțat din prima zi. A fost acel episod neferit cu suporterii, era o situație tensionată și chiar am vorbit atunci. A luat decizia înțeleaptă. Dar el trece foarte repede peste problemele de genul ăsta”.

Trică e convins că Petev e compatibil și poate lucra cu Mihai Rotaru: „El e un tip care comunică. Vorbește engleză, nu e o problemă. Vorbește cu patronul, dă informațiile necesare despre echipă, cum se prezintă jucătorii, dacă se implică la antrenamente, astea sunt lucruri normale”.

Cum era Ivaylo Petev ca jucători: „Un decar adevărat, foarte tehnic”

Trică și-a adus aminte și de cum era Petev în perioada în care erau colegi la Litex Loveci: „De atunci spunea că vrea să fie antrenor. Era un jucător bun, de picior, stâng, un decar adevărat. Era un jucător foarte tehnic. Va fi cu siguranță respectat de jucători. Nu e o surpriză că e un antrenor ofensiv”.

Ivaylo Petev poate aduce titlul pe „Oblemenco” după 32 de ani: „E un antrenor care poate produce rezultate, adică un trofeu și Universitatea Craiova să ajungă mai departe în cupele europene. Eu cred că se poate bate la titlu. Omul chiar câștigă trofee și e o alegere foarte bună”.

Presa bulgară, surprins că Petev a semnat cu Universitatea Craiova: „Se așteptau să ajungă la o echipă puternică”

Jurnaliștii de la sud de Dunăre au comentat pe larg ultima mutare de titlu a lui Mihai Rotaru: „Presa din Bulgaria îi spune inventatorul Ludogoretsului. I-a luat din Liga a treia și i-a dus în prima ligă în 2 ani, a luat campionatul și i-a dus în cupele europene.

Toată presa de acolo vorbește de venirea lui Petev la Craiova. Ei spun că este o surpriză. Adică se așteaptau să ajungă la o echipă mai puternică. Probabil nu cunosc foarte bine Universitatea Craiova. Am citit eu.

Are ochi și la jucători. El face și transferurile pe unde se duce. E documentat foarte bine, cunoaște și urmărește non-stop o mulțime de jucători”.

15 ani de antrenorat are Ivaylo Petev, perioada în care a pregătit: Lyubimets, Ludogorets, AEL Limassol, Bulgaria, Dinamo Zagreb, Omonia Nikosia, Al-Qadsiah, Jagiellonia, Bosnia și din nou Ludogorets

6 trofee are antrenorul bulgar în palmares, toate cu Ludogorets