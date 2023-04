Exclusiv. Ce rezultat vrea Mihai Rotaru la derby-ul FCSB – Farul: “Pragmatic, la un calcul, asta ne-ar plăcea!”. Video

Universitatea Craiova a câştigat cu şi este la doar două puncte de un loc pe podium. Oltenii aşteaptă cu sufletul la gură derby-ul dintre Farul şi FCSB, programat luni, de la ora 20:30.

Ce rezultat vrea Mihai Rotaru la derby-ul FCSB – Farul: “La un calcul, asta ne-ar plăcea!”

, patronul Universităţii Craiova, a declarat la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici că echipa sa ar fi avantajată de un succes al echipei lui Hagi, lăsând de înţeles că echipa sa nu se mai gândeşte la titlu:

“Dacă ne-am bate la locul 1 ar fi bine să bată FCSB-ul. Dacă ne apropiem de locul 3, mi-aş dori să bată Farul. Nu ştiu, nu îmi doresc nimic de la acest meci. Chiar nu ştiu ce să vă spun.

În cazul în care ne propunem podiumul, ar fi bine să câştige Farul Constanţa. Pragmatic, la un calcul, ne-ar plăcea să câştige Farul”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Gardoş: “Parcă uşor favoriţi cei de la Farul. Au arătat foarte bine în play-off”

Invitaţii lui Horia Ivanovici din studio-ul FANATIK SUPERLIGA au analizat confruntarea dintre Farul Constanţa şi FCSB, iar cei trei au declarat la unison că echipa lui Hagi este favorita acestui duel:

Florin Gardoş: “FCSB a arătat că are forţă. A arătat-o în ultimul meci direct. A fost cartonaşul roşu al lui Dawa, brambureala din finalul meciului, dar a arătat că are forţă. Din ce am înţeles, s-au vândut destul de multe bilete, va fi şi o atmosferă frumoasă.

Parcă uşor favoriţi cei de la Farul. Au arătat foarte bine în play-off. FCSB dimpotrivă, parcă nu au arătat la fel de bine în play-off ca în ultimele etape ale sezonului regulat. Mă aştept la un meci cu goluri.

Robert Niţă: “Dacă ne uităm la ultimele patru meciuri ale Farului, sunt jocuri foarte bune, consistente”

Robert Niţă: “Cred că Farul este favorită, nu numai prin prisma clasamentului, dar şi al jocului. Dacă ne uităm la ultimele patru meciuri ale Farului, sunt jocuri foarte bune, consistente. Revin de două ori cu Craiova după ce sunt conduşi.

Este echipa mai aşezată, n-aş spune mai matură pentru că sunt destul de mulţi tineri în primul “11” al Farului. Este echipa mai ordonată tactic şi cred că va reuşi să marcheze şi să câştige meciul”

Dănuţ Lupu: “Farul are prima opţiune. Să nu uităm că la FCSB sunt jucători foarte buni în atac”

Dănuţ Lupu: “Eu cred că Farul are prima opţiune. Să nu uităm că FCSB are jucători foarte buni în atac. Echipa care va greşi mai puţin, va câştiga meciul din această seară”

