Exclusiv. Cristi Balaj, indignat de cearta dintre Ovidiu Hațegan și Istvan Kovacs: „Aveți orgolii? Stați acasă!”. Video

Fotbalul românesc fierbe în așteptarea care va decide soarta titlului de campioană în SuperLiga. Iar o tensiune în plus a apărut de unde ne așteptam mai puțin, mai exact de la Comisia Centrală a Arbitrilor, care se vede pusă în imposibilitatea de a trimite la acest meci cei mai bine cotați „cavaleri ai fluierului” autohtoni.

Cristi Balaj intervine în conflictul dintre Ovidiu Hațegan și Istvan Kovacs: „Aveți orgolii? Stați acasă!”

ar fi vrut să trimită la finala campionatului dintre Farul și FCSB cei mai buni arbitri la ora actuală, Istvan Kovac la centru și Ovidiu Hațegan în camera VAR. Numai că dorința sa este imposibil de îndeplinit din cauza unor divergențe între cei, astfel că e nevoit să recurgă la o soluție de compromis. Neoficial, se pare că grecul a ales în cele din urmă să meargă pe mâna lui Hațegan ca supervizor VAR, iar meciul să fie condus la centru de Radu Petrescu, un arbitru destul de controversat, cu destule prestații slabe în acest sezon.

Situația a fost dezbătută pe larg și la emisiunea iar printre cei care și-au spus o părere avizată s-a numărat și Cristi Balaj, actual președinte al lui CFR Cluj și fost mare arbitru român. El crede că Hațegan și Kovacs trebuie să lase orgoliile deoparte, pentru binele arbitrajului românesc.

„Aveți orgolii? Rămâneți acasă! Nu reușiți să depășiți momentul, aveți orgolii, nu reușiți să demonstrați care e mai mare? Îmi aduc aminte de amândoi, că eu eram în ultimii ani de activitate, mă apropiam de 45 de ani, și le luam premiile. Și nu am venit niciodată să le spun. Și aveam 45 de ani și îi respectam pe toți, îi susțineam pe toți.

Le-am spus că nu e importantă greșeala, ci că atunci când ai greșit să ai liniștea că nu ai făcut-o intenționat. Atunci când iei o decizie ambiguă să nu stai să te gândești «oare ce o să spună conducătorul X, Y sau Z, de la care am luat cândva ceva». De aceea e important să ai integritate.

Bineînțeles că există cale de împăcare între Kovacs și Hațegan. Nu reușeșsc să se înțeleagă, merg acasă! Nu am nevoie să-și facă împreună concediile”, a spus Cristi Balaj la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, moderată de Ioana Cosma.



Cristi Balaj, sfat către arbitri: „Stați departe de conducătorii de club!”

Președintele lui CFR Cluj a vorbit și de vremurile când era în activitate și ce sfaturi le dădea mai tinerilor săi colegi, care îl vedeau ca pe un lider al lor, la care țineau foarte mult.

„Eu nu am venit niciodată să mă laud și să le spun «Băi, vedeți că de fiecare dată am încercat să vă învăț să luați lucrurile bune de la mine și să învățați din greșelile mele. V-am mărturisit greșelile pe care le-am făcut eu în arbitraj și v-am cerut să nu repetați greșeala mea». Pentru că am fost bine intenționat. Nu întâmplător au ținut atât de mult la mine.

Le-am spus că cel mai important este să stea departe de conducătorii de club, să nu aibă povara situației în care dacă ar avea o fază ambiguă să le fie frică să dea o decizie împotriva unui conducător pentru că au luat ceva cândva de la el.

De aceea, libertatea și posibilitatea luării deciziilor pe care arbitrul le consideră că sunt cele mai aproape de adevăr, pentru că sunt și situații ambigue, trebuie să dea alb sau negru. Chiar dacă situația e gri. El trebuie să decidă, las jocul sau dau penalty. Și atunci, dacă porți povara faptului că tu cândva ai luat ceva de la un conducător, ești pierdut! Ești mâncat!

Nu cred că mai există azi asemenea arbitri, care să fi luat ceva… Aș fi dezamăgit. Dar vorbesc de această generație, care a crescut cu mine, și de fiecare dată le-am spus că îi susțin. Când era Ion Crăciunescu președinte, și erau anumiți conducători care spuneau că eu conduc un grup de arbitri care decide campionate, m-am ridicat la consfătuire și le-am spus în felul următor, îmi aduc aminte exact: «Să meargă la Crăciunescu sau la președintele Federației arbitrul căruia eu vreodată i-am sugerat, nu să-i spun direct, că ar fi bine să câștige o echipă sau alta”.

Eu susțin arbitrii și îi protejez, m-am luptat pentru ei să aibă baremuri mai mari, condiții mai bune, să nu se mai întâlnească cu președinții de club și așa mai departe. Le-am mai spus că «dacă vreodată o să aud de vreun arbitru că are vreun interes față de vreun conducător de club sau echipă, să face afaceri sau orice altă legătură, să știe că eu sunt primul care îi pârăsc”, a mai spus Cristi Balaj.



