Exclusiv. Dezvăluirile lui Ioan Igna. Cum a ajuns Horațiu Feșnic în arbitraj: “A jucat fotbal la CFR Cluj”. Video

Ioan Igna a făcut dezvăluiri despre Istvan Kovacs, Ovidiu Hațegan și Horațiu Feșnic, trei dintre cei mai titrați arbitrii români. Fostul mare arbitru a mărturisit și l-a descris pe „centralul” care și-a pus în cap tot fotbalul românesc după prestația de la derby-ul Rapid – FCSB 1-0.

Ioan Igna, dezvăluiri despre cum a ajuns Horațiu Feșnic în arbitraj: „A jucat la juniori la CFR Cluj”

Ioan Igna a povestit cum l-a descoperit pe Horațiu Feșnic prin intermediul lui Patrițiu Abrudan. Fostul mare arbitru FIFA a dezvăluit care este . „Cu cine luptă la ora actuală CFR Cluj? Cu Farul și cu Steaua (n.r. FCSB).

Să știți că Feșnic este din Cluj și a jucat fotbal, a început fotbalul la CFR Cluj. A jucat la juniori la CFR Cluj. Eu vorbeam cu conducătorii și toți președinții din județe îmi spuneau câte un pilos. Vă dau un exemplu legat de Feșnic. Pe cine întrebam îmi spuneau întotdeauna o pilă de-a lor și eu mă duceam ca să văd.

La Cluj mi-a spus Mircea Salomir de (n.r. Florin Dan) Dreve. L-am văzut și am spus sincer că e un jucător bun de Divizia B. Pe Patrițiu Abrudan l-am întrebat, pentru că știam că nu pune piloși. ‘Ce arbitrii mai buni aveți aici? Unul singur Feșnic, dar mai e și Dreve, omul lui Mircea Salomir’.

Am întrebat: ‘Feșnic a jucat fotbal?’ Greșeala a fost că l-a delegat pe Feșnic pentru că e din Cluj, unu. Doi, a început activitatea la Pitești și la juniori a jucat la CFR Cluj. Are o ușurință în arbitraj. Mi-a plăcut de el. Vorbeam mereu cu el și îi spuneam. ‘Feșnic, cu tine am o problemă. Două-trei meciuri arbitrezi foarte bine, al patrulea meci ai mereu probleme, de ce?’”, a declarat Ioan Igna, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ioan Igna, verdict după intrarea lui Răzvan Onea la Florinel Coman: „Dacă nici asta nu e de roșu, atunci care?”

Singurul arbitru român delegat la toate marile competiţii: CM, CE, JO, CM de tineret, finale de cupe europene a vorbit despre intrările brutale ale lui Dragoș Grigore și Răzvan Onea la Andrea Compagno, respectiv Florinel Coman. Fostul „central” este convins că ambele intervenții trebuiau să fie sancționate cu „roșu”.

„(n.r. intrarea lui Onea la Coman e de roșu?) Da, sigur. Amândouă au fost de roșu. Dacă nici astea nu sunt de roșu, atunci care sunt? L-a întors în aer, s-a răsucit, așa l-a luat. Am vorbit cu Ion Crăciunescu și îmi spunea: ‘Ce bine că nu l-a prins cu piciorul pe gazon că îi rupea piciorul’”, a spus Ioan Igna.

„(n.r. Vassaras e cel mai potrivit pentru a conduce arbitrajul românesc?) Cum putea Vassaras care stă în Grecia să urmărească, să vadă, să știe? Cum poate de acolo? Nici nu îi cunoaște arbitrii. Dacă-l salută zice, dar cine e ăsta? Nu poate să conducă cât de bun ar fi din Salonic sau din Atena. (n.r. cine ar putea fi noul președinte CCA?) Crăciunescu, Porumboiu, Abrudan”, a mai declarat Ioan Igna, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ioan Igna, dezvăluiri despre Ovidiu Hațegan: „M-a impresionat în mod deosebit”

Revenit recent pe terenul de fotbal după infarctul suferit în urmă aproximativ un an, Ovidiu Hațegan a fost descoperit de Ioan Igna prin intermediul lui Mircea Todericiu. Fostul arbitru român a dezvăluit aspectul care l-a făcut pe Hațegan să se diferențieze de ceilalți arbitri.

„Mă întreb oare cum mi-a fost să-l văd pe Ovidiu Hațegan la Arad că mi-a spus Mircea Todericiu. Unii zic că Igna l-a descoperit. Nu, Mircea Todericiu mi-a spus. ‘Am un băiat bun, inteligent și așa mai departe. E foarte bun arbitru când puteți să veniți să-l vedeți?’.

Mă sună după 5 minute, peste două etape joacă Nădlac la Arad cu Glodea. M-am dus să-l văd. Din arbitrii pe care i-am văzut în perioada aceea el nu a arbitrat mai bine decât alții, dar a avut ceva care pe mine m-a impresionat în mod deosebit. Toți ceilalți când au greșit dau dat compensator. El a fost singurul care n-a dat niciodată compensator”, a mărturisit Ioan Igna.

Ioan Igna, dezvăluiri despre Istvan Kovacs

„Istvan Kovacs l-am întrebat pe Kohler. Mi-a mulțumit Kovacs la telefon cu ani în urmă și i-am spus: ‘Nu, tu mulțumește-i lui Kohler’. Când am fost la Baia Mare l-am întrebat: ‘Ai vreun băiat bun pe aici, dar tânăr? Este unul de-al meu (n.r. maghiar) din Carei.

Fotbalist foarte bun, la 15 ani în Divizia C la Victoria Carei. A vrut să-l ia fotbalist la Satu Mare, dar pe urmă m-am gândit și eu când au spus ăștia că nici nu stă de vorbă nu am mai insistat’. L-am pus arbitru la Reșița cu Baia Mare pentru că e aproape de Carei.

A debutat în Divizia B cu Baia Mare. Arbitrii de linie i-am pus pe doi din Timișoara. A arbitrat un singur meci la B și pe urmă a ajuns la Supercupa României”, a încheiat Ioan Igna, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

