Exclusiv. Dorinel Munteanu acuză, din nou, jocuri de culise pentru blocarea Oțelului Galați în Liga 2: „Un teatru ieftin”. Video

Dorinel Munteanu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA după ce a avut . Discurs fără menajamente al antrenorului înainte de meciul decisiv cu Unirea Dej.

Antrenorul Oțelului Galați este în continuare extrem de supărat pe arbitraje: „A fost foarte simplu. Chiar dacă o să îmi atrag antipatii sau vreo amendă, arbitrul a stricat jocul total! Cred că am văzut cu toții cât de dezavantajată a fost echipa noastră. Ne luptăm pe teren pentru fiecare punct, nu cred că m-a ajutat niciun arbitru, n-am primit niciun penalty gratis.

Dorinel Munteanu este surprins de modul în care FC Buzău și Unirea Dej au jucat pe final de sezon, deși cele două cluburi nu mai au nimic de câștigat: „Sunt supărat că pe final acum, în afară de Poli Iași, pe care îi felicit și îmi cer scuze pentru acele discuții cu Leo Grozavu, în rest am văzut o înverșunare ieșită din comun.

Gloria Buzău are barajul asigurat, Unirea Dej nu are drept de promovare, nu și-a depus dosarul. Știam de mult că nu au drept. Eu îi respect pentru că și-au apărat corect șansele și sunt convins că duminică voi avea un meci foarte, foarte greu cu ei”, a mai spus tehnicianul, .

Dorinel Munteanu, apel către CCA: „Sper să primesc duminică pe cineva corect, vertical”

Dorinel Munteanu, l-a atacat din nou și pe Adi Mihalcea: „Este un teatru ieftin, care la noi funcționează. Eu mi-aș dori să antrenez într-un campionat corect, arbitrat corect, unde munca antrenorului este apreciată. Mai ales că am preluat o echipă din Divizia C, am dus-o în Liga 2, fără nicio pretenție la început. Nu ne-a băgat nimeni în seamă la începutul campionatului și am ajuns să ne batem pentru promovarea în SuperLigă”.

Fostul mare internațional consideră că Oțelul a fost dezvantajată flagrant și la ultimele două meciuri cu CSA Steaua: „Pentru noi este un lucru extraordinar de frumos și mare pentru orașul nostru. Eu sunt mândru că am preluat această echipă și am dus-o până aici. Dar nu mi-au stricat nu mai acest joc. Acest arbitru m-a încurcat și acasă cu CSA Steaua. A încercat să-i bage-n joc și au fost foarte multe intervenții împotriva echipei mele. Și când am pierdut la CSA Steaua mi-a refuzat un penalty”.

Cel mai selecționat jucător din istoria naționalei a trimis un mesaj către Kyros Vassaras: „Fac un apel prin intermediul dumneavoastră la Comisia de Arbitri să primesc duminică pe cineva corect, vertical, care nu este bănuit de niciun fel de jocuri de culise. Acești arbitri pe final de carieră au făcut greșeli și nu pot să își bată joc de o echipă care a venit din C și acum se bate la promovare”.

„Nu poți să ai nervi de fier și să accepți toate măgăriile!”

Dorinel Munteanu merge mai departe și consideră că echipa sa e sabotată din drumul spre promovare: „Puțin spus complot! Mă refer strict la arbitraje. În afară de meciul cu Dinamo, Oțelul Galați a fost dezavantajată total de arbitraj. N-am făcut niciodată memoriu, dar nu avem cum să nu ducem la Comisia de Disciplină acest arbitru, pentru că este strigător la cer!

Lovitură liberă pentru Oțelul, se duce mingea în zid și afară și dă aut de poartă! Unde se mai vede așa ceva?! Suntem în altă lume! Cum să nu-ți pierzi cumpătul, cum să nu o iei razna. Apoi un duel între Yabre și Boiciuc, care e cu 10 centimetri mai mare ca el și n-a fost absolut niciun fault. Absolut niciun fault! Echipa adversă n-a ajuns la poartă până în minutul 27. Din acea fază s-a creat cornerul, faultul la portar și așa mai departe.

Nu poți să ai nervi de fier și să accepți toate măgăriile. Cu ce mă respecți tu pe mine, când faci totul contra mea. Fac ce vor ei! De aceea mă enervez și mai mult. Nu se poate să se termine așa toate meciurile”.

