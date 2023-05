Exclusiv. “E greu”. Cristi Balaj, resemnat în privința șanselor CFR-ului la titlul din Superligă: “S-au pierdut multe”. Video

CFR Cluj a făcut un mare pas greșit în lupta pentru titlu, scor 1-1 cu Universitatea Craiova în Gruia în etapa cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii. aniversarea a 15 ani de la primul titlu din istorie cucerit de CFR Cluj.

Cristi Balaj, resemnat în privința șanselor CFR-ului la titlu: „Am pierdut multe duminică seara”

Cu această remiză, CFR Cluj a ratat șansa de a se apropia din nou la cinci puncte de Farul cu trei etape rămase până la finalul sezonului. După victoria istorică împotriva Rapidului, echipa antrenată de Gică Hagi s-a distanțat la șapte puncte de campioana en-titre, iar de a-și apăra cele cinci titluri cucerite consecutiv.

ADVERTISEMENT

Președintele ardelenilor este convins că doar o minune ar mai face posibilă câștigarea titlului. În ultimele trei partide, formația condusă de Dan Petrescu joacă în deplasare cu FCSB și Sepsi, iar în ultima etapă va primi vizita celor de la Farul Constanța.

VEZI VIDEO MAI JOS

„(n.r. ați pierdut titlul aseară?) Nu mai știu. Am pierdut multe duminică seara. Este greu, este foarte greu. (n.r. o minune?) Da… Este foarte greu și nici nu știu. Nici nu știu câte am pierdut. Am pierdut multe lucruri.

ADVERTISEMENT

S-a pierdut efectiv și încrederea față de tot ce înseamnă fotbalul românesc. Nu mai există. A fost mai mult decât jenant, apropo de capacul pus, deja s-a depășit orice limită”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ion Crăciunescu a reclamat două greșeli grave de arbitraj împotriva CFR Cluj: „Înclin spre henț”

Neluțu Varga, Dan Petrescu și Cristi Balaj au cedat nervos la finalul jocului cu Universitatea Craiova. Conducerea lui CFR Cluj a reclamat o poziție de ofsaid a lui Andrei Ivan la golul marcat, dar și o lovitură de pedeapsă neacordată după o presupusă atingere cu mâna a lui Badelj la lovitura de cap a lui Braun.

ADVERTISEMENT

Ion Crăciunescu, fostul mare arbitru, a comentat la FANATIK SUPERLGIA CU HORIA IVANOVICI cele două faze și consideră că ambele decizii trebuiau să fie favorabile campioanei României. „(n.r. Ivan ar fi în ofsaid) Cam așa pare, repet. Mă așteptam să se tragă de la mână în jos o linie ca să vedem că pare corpul mai în față, așa explică și Balaj. Dacă tot am ajuns la partea asta de tehnologie. Ochiul omului nu poate să facă distincție la fazele astea.

(n.r. înclinați spre gol din ofsaid la Ivan) Da, mai mult la asta. La faza cu hențul în careu înclin tot spre henț pentru că deși mâna este apropiată de corp, că nu este lipită și nicăieri nu scrie că trebuie să fie lipită, trebuie să fie în poziție firească sau normală. În momentul când te duci cu corpul spre minge înseamnă că te duci cu mâna spre minge.

ADVERTISEMENT

Nu mai contează nici distanță, nici poziție, ci te-ai dus cu mâna în minge și se sancționează. (n.r. a fost penalty pentru CFR?) Da. Să nu uitați că eu țin cu Universitatea Craiova”, a declarat Ion Crăciunescu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de !