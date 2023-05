Exclusiv. Florin Talpan îl face praf pe Vasile Dîncu: „N-a făcut nimic pentru Steaua cât a fost ministru! Credea că-mi închide gura!”. Video

, și l-a luat apoi în vizor și pe Vasile Dîncu, inițiatorul proiectului de lege.

Florin Talpan se leagă din nou de Vasile Dîncu: „A încercat să se pozeze cu suporterii, poate îi mai votează cineva”

Dănuț Lupu apreciază atitudinea lui Florin Talpan și crede că demersul său e benefic și pentru CS Dinamo: „E de apreciat ce faceți și mă ajută și pe mine foarte mult. Eu totuși cred că dacă tot vreți să ajutați fotbalul, ar trebui să găsiți o cală de mijloc și nu prin procese și instanțe”.

Florin Talpan a pus tirul pe Vasile Dîncu: „Dar dacă nu găsim altă cale? Nu merge nimeni la închisoare. Dacă domnul Dîncu voia să face ceva, o făcea cât era ministru. Credea că-mi închide gura! A încercat să se pozeze cu suporterii, poate îi mai votează cineva”.

Fostul ministru al Apărării i-a refuzat și o decorare juristului CSA Steaua București: „A demonstrat că de fapt nu este o valoare. Problema este că propunerea a fost trimisă, dar datorită relei sale intenții nu am primit acea distincție. A zis că se rezolvă și uite că nu s-a întâmplat asta”, a spus Florin Talpan,

Ce salariu are juristul CSA Steaua București: „8.000 și ceva de lei. Nu mă retrag pentru că e munca mea și nu vor scăpa de mine”

Florin Talpan a vorbit liber și despre salariul pe care îl are la Steaua: „Până în 10.000 de lei, dar mi s-au luat din acești bani. Din anul 2000 nu am mai primit un spor pentru că am notificat federația și l-am deranjat. Și mi-am cerut banii înapoi. Iau 8.000 și ceva de lei. Nu merită lupta asta. Nu mă retrag pentru că e munca mea și nu vor scăpa de mine. Am dat bani din buzunar pentru taxe, copii xerox, etc.

Mă confrunt cu o problemă foarte grea la Steaua. Contabilul șef de aici obstrucționează activitatea mea și altora. Sunt multe taxe și marea majoritate a antrenorilor dau bani din buzunar, pentru că lui îi este frică. Sunt taxe care sunt impuse de regulamente și trebuie achitate în termen. Îți respinge cererea, dacă nu faci asta. Dacă ești într-o funcție, mai bine pleci și lași funcția”.

Florin Talpan nu se teme că Steaua nu va primi licența pentru Liga 2 și are un mesaj pentru patronul FCSB: „Vom lua licența pentru Liga 1. Nu mă ocup eu de toate lucrurile astea și mai sunt și alți oameni care trebuie să își facă treaba. Nu avem de oameni care nu își fac treaba. Dacă au greșit, să fie dați afară. Vom primi licența. Sper ca echipa asta să termine pe primele două locuri. Legea nu ne interzice și meritul sportiv primează.

Nu va scăpa Gigi Becali. Îi voi lua totul. Eu l-am stimat până într-un anumit moment și apoi a început să mă jignească în toate felurile. Mintea lui Talpan i-a luat numele, palmaresul și nu mai are nimic. Nu vrem să mai facem greșelile din trecut și să facem o altă entitate”.

