Exclusiv. Galeria Rapidului aruncă săgeți otrăvite către FCSB: „Suntem în vacanță, mergem în șlapi! Noi le-am luat, în Giulești, punctele cu care erau campioni”. Video

Rapid a pierdut cu Universitatea Craiova, scor 2-3 în penultima etapă a play-off-ului SuperLigii, însă eșecul din Giulești nu a provocat foarte multă frustrare în rândul suporterilor. Liviu Ungurean, șeful galeriei Rapidului, i-a ironizat pe cei de la FCSB înaintea derby-ului de pe Arena Națională.

Galeria Rapidului, săgeți otrăvite către FCSB: „Ne-am făcut damblaua, i-am bătut pe Steaua”

Rapid a evoluat în superioritate numerică timp de aproape o repriză, însă giuleștenii au pierdut în cele din urmă toate cele trei puncte în detrimentul Universității Craiova. Totuși, suporterii „alb-vișiniilor” s-au bucurat de atmosfera din Giulești și de partida spectaculoasă, lăsând la o parte înfrângerea împotriva oltenilor.

„De la agonie la extaz. Așa e la Rapid. Eu am înnebunit de când sunt copil. Am văzut prea multe la Rapid ca să mai înnebunesc acum. (n.r. dezamăgire?) Nu, a fost un meci extraordinar de frumos, o atmosferă cum doar pe Giulești vezi. Ne-am bucurat de fotbal după care am plecat la casele noastre. Ne-am bucurat de spectacol”, a declarat ‘Bocciu’, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ulterior, către rivala FCSB înaintea derby-ului din ultima etapă a sezonului, . „Ne-am făcut damblaua. I-am bătut pe Steaua. Noi am pus presiune atunci pentru că în ziua de Paște, când toată lumea au stat la casele lor, cu familia și cu copiii, eu m-am ridicat de la masă la 12 și am plecat după Rapidul pe care îl înnebunesc la nebunie, la Craiova.

Acolo am văzut o atitudine care nu ne-a plăcut și l-am contestat pe Adi Mutu. Pentru că a trebuit să trezim echipa, să-l trezim și pe Adrian pentru că și noi suntem dornici de performanță. În săptămâna în care jucam cu ăștia din Berceni i-am bătut, ne-am făcut damblaua. La Rapid dacă tot sezonul merge prost, dar batem pe Steaua și pe Dinamo…

Păcat de Dinamo că sunt prin liga a doua. Au văzut și ei ce înseamnă liga secundă. Purgatoriu, pentru că ei nu au fost niciodată pe acolo. Ei s-au înființat la ‘apelul bocancilor’ direct în Liga 1. Acum se bucură și ei în liga a doua de fotbal. E greu acum, trebuie să se lupte să revină și să joace în fața reflectoarelor aprinse”, a mai spus Liviu Ungurean, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Suntem în vacanță, mergem în șlapi!”

Suporterii Rapidului i-au cerut demisia lui Adrian Mutu după înfrângerea din turul play-off-ului cu Universitatea Craiova. Liviu Ungurean a precizat că a vrut să-i mobilizeze pe jucătorii rapidiști înaintea derby-ului cu FCSB, adjudecat de Rapid, scor 1-0.

Totodată, Liviu Ungurean a precizat că meciul cu FCSB din ultima etapă va fi unul de „vacanță”, precizând că cele trei puncte rămase în Giulești din meciul tur ar fi fost decisive pentru roș-albaștri în lupta la titlu. „Cam asta a fost poziția lui Liviu Ungurean asupra lui Adrian Mutu. Nu am văzut acea dăruință a echipei pe care trebuia să o arate în ziua de Paște. Mergem să ne distrăm pe Național Arena. Mergem la ștrand. (n.r. puneți presiune pe jucătorii de la Rapid?) Nu mai contează. Păi cu punctele alea pe care le-am oprit noi în Giulești erau ei campioni. Îți dai seama că noi suntem cei mai fericiți acum.

Cine i-a oprit? Cu punctele alea de la Rapid erau campioni. Așa că îmi pare rău despre ei, dar îl felicităm pe Gheorghe Hagi. Noi suntem fericiți. E un final de campionat în care Rapid a terminat și și-a atins obiectivul. Suporterii sunt în continuare alături de echipă. E meci de vacanță. Suntem în vacanță. Acum mergem în șlapi la meciul cu ei”, a mai spus Liviu Ungurean.

Liviu Ungurean, semnal de alarmă pentru Rapid: „Trebuie să vedem altă atitudine”

Totuși, lucrurile se vor schimba din sezonul viitor. Conducerea celor de la Rapid a anunțat că principalul obiectiv va fi cucerirea titlului și pentru ca giuleștenii să se bată pentru locul 1, patronii au anunțat transferuri. Liviu Ungurean așteaptă să vadă mutările anunțate de Dan Șucu și Victor Angelescu.

„În sezonul viitor trebuie să avem o echipă competitivă pentru că a noastră conducere a promis că ne vom bate la titlu. Așteptăm să vedem mutările și să ne bucurăm de transferuri. Dacă are contract până în 2025 îl dăm noi afară pe Adrian Mutu acum?

Să înceapă campionatul, trebuie să vedem schimbare la echipă, o altă atitudine, să vedem o altă echipă. Ne așteaptă un an foarte greu. Nu a anunțat toată conducerea că vor face transferuri de excepție? Așteptăm să vedem noua echipă, trebuie să avem o echipă nouă. Susținem ideea să avem jucători cu experiență, precum e Săpunaru. Sunt milioane de euro la Rapid, nu? Avem un buget bun. Suporterii contribuie la prețurile care sunt la bilete. Contribuim și noi la mărirea bugetului. Așteptăm să se concretizeze noile transferuri.

Oamenii au promis că vor face o echipă care se va bate la campionat și noi suporterii suntem alături de ei. Galeria Rapidului produce spectacol și așteptăm din teren același spectacol. (n.r. să se mărească prețul biletelor la anul) Nu. Nu am nicio problemă”, au fost cuvintele lui Liviu Ungurean.

