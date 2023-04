Exclusiv. Ioan Andone, cu tunurile pe un fotbalist de la CFR Cluj. “Fălcosul” s-a enervat: “Nu e un copil!” Video

Universitatea Craiova şi CFR Cluj , în a doua etapă din play-off. Oltenii au ratat câteva ocazii uriaşe în final de meci prin care puteau intra în cărţi pentru titlu, dar până la urmă au obţinut doar un punct.

Ioan Andone, cu tunurile pe un fotbalist de la CFR Cluj: “E jucător de naţională, nu un copil!”

a fost prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA. Fostul antrenor al lui Dinamo l-a criticat pe Cristi Manea pentru prestaţia din derby, mai ales că este un fotbalist de naţională de la care ai pretenţii:

ADVERTISEMENT

“Eu nu l-am văzut pe Mircea Lucescu, pe Emeric Ienei, să sune retragerea la 0-1. Fac multe greşeli. Uite, Cristi Manea, jucător de echipa naţională. Este normală poziţia aia să îl ai pe Andrei Ivan în spatele tău, în loc să îl ai în faţa ta?

Vorbim tehnic, ce trebuia să facă Manea? Jucător de naţională, nu un copil. Dacă treceau 10 minute, nu cred că mai luau gol, cu toată presiunea. Ştia CFR Cluj să se închidă. Dar când iei gol la două-trei minute.

ADVERTISEMENT

Bine, şi ei au dat gol cu mare şansă. La CFR Cluj este o problemă cu modul în care se apără. Iau foarte multe goluri. Craiova poate fi supărată după rezultatul de ieri. Uite, intrau în cărţi pentru titlu”, a spus Andone la FANATIK SUPERLIGA.

VEZI VIDEO MAI JOS

Cristi Manea: “La golul lor am încercat să ajung mingea, dar era prea departe!”

a declarat că la golul egalizator marcat de Elvir Koljic era prea departe de minge şi nu a putut interveni. Fundaşul consideră că a fost o greşeală ca CFR Cluj să se retragă atât de repede:

ADVERTISEMENT

“Era inevitabil să nu se întâmple ceva. Aţi văzut şi bara lui Silva. Important este că am luat un punct. Am pierdut din agresivitate acolo sus. Au fost avertizaţi mai mulţi jucători şi le era teamă să nu ia al doilea galben.

Multe rezultate de egalitate în play-off. Asta arată că este strâns, cu echipe de acelaşi nivel. Sper să rămânem puternici şi să ne arătăm colţii. Având în vedere că toată lumea ştie că arunc lung, Mister ne spune să jucăm şi scurt.

ADVERTISEMENT

La golul lor am încercat să ajung mingea, dar era prea departe. Asta se întâmplă când ne retragem. Adversarul e mai aproape de poartă. M-am simţit foarte bine, nu sunt obosit. Mă bucur că am fost la naţională şi nu am stat.

ADVERTISEMENT

Nu este uşor, mai ales că am avut o deplasare grea în Andorra. Rangelo a avut o deplasare lungă, a zburat mult timp. Îl înţelegem. Puteam să şi câştigăm având în vedere că am condus, dar e bun şi un egal”, a spus Manea la finalul meciului.

FOARTE IMPORTANT: puteți urmări FANATIK SUPERLIGA în fiecare zi de luni până vineri, începând de la ora 10:30, pe toate căile de comunicare „fanatice” de pe mediile sociale, de la site-ul FANATIK la canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de !