Exclusiv. “Mutu domină tactic!”. Laude pentru “Briliant” după meciul Rapid – Farul 1-1: “Gică nu mai știa cum să iasă!” Video

, în a doua etapă din play-off. Giuleştenii au condus prin golul lui Bamgboye din minutul 55, dar elevii lui Gică Hagi au reuşit să revină şi au egalat prin Nedelcu, în minutul 75.

“Mutu domină tactic!”. Laude pentru “Briliant” după meciul Rapid – Farul 1-1

Robert Niţă şi au analizat meciul în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA şi au avut cuvinte de laudă pentru Adrian Mutu, cel care l-a surprins în multe momente pe “naşul” Gică Hagi:

“Ce vreau să scot în evidenţă, Mutu domină tactic în foarte multe momente din joc pe Hagi, care este unul dintre cei mai buni antrenori din România şi Dan Petrescu, cel care este campion al României în ultimii ani.

Mutu creşte odată cu Rapidul şi pare că are un ritm de creştere accelerat. Dar, egalul este echitabil una peste alta. Au fost momente şi momente, este adevărat nespeculate de Farul. Dă Rapidul golul norocos, să recunoaştem.

Două meciuri bune ale Rapidului, dar uite diferenţa. CFR Cluj are două meciuri proaste şi are două puncte, Rapid are două meciuri bune şi are tot două puncte”, a spus Robert Niţă.

Andone: “L-a dominat pe Hagi, i-a făcut surpriză şi nu ştia de ce nu mai iese din jumătatea proprie”

De cealaltă parte, Ioan Andone a remarcat modificările făcute în repriza secundă de , care i-au ţinut în propria jumătate pe jucătorii lui Gică Hagi:

“Prima repriză a fost echilibrată, poate mai mult a Farului, dar în a doua repriză a mutat foarte bine Mutu. L-a dominat pe Hagi, i-a făcut surpriză şi nu ştia de ce nu mai iese din jumătatea proprie.

Făcând sistemul cu trei şi urcând lateralii, a început Gică să piardă. Adică, nu îl mai lăsa să iasă din jumătatea proprie. Asta a fost schimbarea lui. E relaţia naş-fin, normal că s-au îmbrăţişat cald”, a spus Andone la FANATIK SUPERLIGA.

Cu două puncte în primele două etape de play-off, Rapid este pe locul 4, la opt puncte de liderul Farul Constanţa. “Marinarii” îşi menţin avansul de două puncte în faţa CFR-ului, care a remizat la Craiova.

