Exclusiv. Ofertă din Bundesliga pentru Florinel Coman, omul momentului la FCSB. „Așa am auzit de acolo” Video

al celor de la FCSB în acest sezon de SuperLiga, în special în faza play-off. Cu execuțiile sale a reușit să își țină echipa în lupta pentru titlu până în penultima etapă. A dat o pasă decisivă și în partida cu Farul, scor 3-2, dar nu a fost suficient pentru titlu.

Mihai Stoichiță, anunț important la FANATIK SUPERLIGA : “Florinel Coman are ofertă de la o echipă din Bundesliga!”

Totuși, pentru Florinel Coman ar putea urma o veste foarte bună. Este dorit de o echipă din Bundesliga, așa cum a anunțat Mihai Stoichiță, directorul tehnic de la FRF, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Oficialul federal nu cunoaște numele echipei, dar spune că are informații despre un interes real.

“Eu știu că are ofertă din Bundesliga, da. Eu așa știu. Mai am prieteni și în Germania și peste tot. Știu că are ofertă din Bundesliga, nu știu echipa”, a explicat Mihai Stoichiță, director tehnic la FRF, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Florinel Coman are o clauză de cinci milioane de euro și poate pleca la orice formație care achită această sumă. A fost condiția principală pe care a pus-o atunci când și-a prelungit contractul cu FCSB și speră că va reuși să facă în această vară pasul spre o echipă din străinătate.

Gigi Becali, disperat să îl mai țină încă un sezon pe Coman la FCSB: “Fără Florinel sunt mort!”

Gigi Becali speră că Florinel Coman va mai rămâne la FCSB, așa cum a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI: „Fără Florinel sunt mort. Să dea Dumnezeu să nu plece Florinel că dacă pleacă sunt terminat. Nu știu după. Eu vorbesc ce e acum. Dacă pleacă Florinel îmi iau promisiunea înapoi. (n.r. că ia titlul anul viitor) Nu pot să refuz pentru că i-am pus clauză 5 milioane de euro.

Dacă îmi bagă cineva 5 milioane în cont îl ia. Când el făcea 3 milioane eu i-am pus clauza 5. Acum el face 10. Am pus clauza când făcea 2, îl dădeam și cu 2, dar acum nu l-aș da nici cu 10. Lasă omul în pace să-și facă viitorul. Măcar să dea cineva banii să-și facă el viitorul”.

Florinel Coman a jucat nu mai puțin de 43 de partide pentru FCSB în acest sezon în toate competițiile. A reușit să marcheze 10 goluri și a dat și 11 pase decisive. La meciul cu Farul a fost foarte nervos după ce gazdele au marcat golul de 3-2 și, în mod uluitor, a cerut să iasă de pe teren! A intrat Omrani în locul lui, în minutul 89.

Gigi Becali nu s-a supărat că Florinel Coman a cerut să iasă de pe teren pe final la Farul – FCSB 3-2: “Avea nervi”

chiar și după gestul neprofesionist din partida cu Farul: “Era supărat, avea nervi. La un moment dat venise în dreapta. Primește o minge acolo se învârte în loc, se bate cu doi și se întoarce cu fața spre centrul terenului să paseze la unul. Aveam timp să ne repliem. A și înjurat, am văzut pe buzele lui. ‘Bă, în aia a mea. Nu veniți la primit niciunul?’”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

