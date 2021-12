Experiența a doi români blocați în Maroc: “Ne-am panicat și ne-a fost frică. Inițial, autoritățile s-au bâlbâit, dar lucurile s-au rezovat în final!”

Andreia și Ionuţ Chiperi sunt și amândoi sunt pasionați de călătorii. i-a prins în Maroc, iar decizia autorităților din această le-a produs celor doi un ”carusel” de emoții. După o aventură de aproape zece ore, soții Chiperi au ajuns, în sfârșit, la București unde vor sta izolați, în carantină, într-un apartament închiriat în zona Unirii. Zborul TAROM, pus la dispoziție de Ministerul român de Externe a adus acasă 122 de români, dar și alți 60 de cetățeni europeni, și ei blocați în această țară. Andreia Chiperi a povestit FANATIK ce a însemnat această experiență pentru ea și soțul ei.

”Aeronava a fost pilotată chiar de fiul cosmonautului Dumitru Prunariu, deci am fost pe mâini bune ”– povestește Andreia.

”După 4 ore de zbor, am ajuns la Bucureşti. Suntem fericiți, dar şi obosiţi. Am părăsit hotelul la ora zece dimineața, am ajuns în țară la ora zece seara. Alături de noi, românii, s-au urcat în avion și alți europeni: polonezi, greci și alte naționalități”, a mai spus Andreia Chiperi.

ADVERTISEMENT

La început am fost panicați și ni s-a făcut frică!

A fost, cu siguranța, o experiența provocatoare. V-a fost teamă ca ați putea rămâne blocați în Maroc pentru mai mult timp?

”Da, ne-a fost teamă, mai ales că nu există o certitudine cu privire la închiderea granițelor pentru două săptămâni. Puteam rămâne acolo și două luni. În perioada aceasta, am citit poveștile mai multor români ce au rămas blocați în Maroc pentru trei luni sau chiar un an, după o vacanță de câteva zile și o decizie bruscă de închidere a granițelor. De aici si teama noastră cu privire la prelungirea acestui lockdown. Aceste vești, dar și această incertitudine ne-au speriat. Chiar unul dintre români și-a cumpărat bilet de întoarcere pentru data de 14 decembrie, când teoretic ar trebui să fie reluate cursele aeriene, dar această cursă a fost anulată imediat”

ADVERTISEMENT

Andreia, ai povestit pe canalul vostru de Youtube, că ați învățat, in ultimele zile, foarte multe lecții. Care ar fi acelea?

”Lecția omeniei cred că e cea mai importantă. Apoi, a solidarității și a încrederii”.

Autoritățile române s-au bâlbâit la început, dar au avut grijă de noi: ne-au primit cu ceai și cafea

Cât de greu a fost sa intrați in legătura cu autoritățile romane? Zborul spre casa a fost plătit de voi sau de statul român?

ADVERTISEMENT

”Autoritățile române au comunicat cu noi încă de la început. Din punctul acesta de vedere, nu avem ce să le reproșam. Însă, din lipsa de informații, am fost directionați spre piste greșite. Decizia bruscă a Marocului de a închide granițele a luat prin surprindere și autoritățile romane de la Rabat.

Costul zborului a fost suportat de statul român. Pe aeroport, am fost întâmpinați de ambasadorul României în Maroc, a fost extrem de drăguț, ne-a așteptat cu apă, cafea și ceai, îi mulțumim. Cred că toată lumea a fost luată prin surprindere de această decizie a Marocului de a închide granițele, apoi de decizia companiilor aeriene de a-și suspenda zborurile, toate au venit una după alta. Putem spune că în cazul de față, autoritățile române și-au făcut treaba într-un mod exemplar. Au fost cele trei ministere, care au colaborat pentru repatrierea celor 122 de români blocați în Maroc. Inițial, la fel ca și noi, autoritățile s-au bâlbâit, dar au avut grijă de noi, ne-au oferit mâncare. Totul a fost nemaipomenit: atmosfera, oamenii au fost foarte drăguți. Chiar am fost ca într-o familie, știu că sună clișeic, dar chiar așa a fost. Uneori, avem nevoie de momente de criză, încât să ne unim și să ne dăm seama că putem face lucruri extraordinare atâta timp cât avem un scop comun.

ADVERTISEMENT

La aterizare a trebuit să completăm două formulare, apoi toți pasagerii au fost testați. Acum, stăm acasă cuminți și așteptăm rezultatul testului, ne-au promis că mâine dimineață vom primi un sms. Nu este o situație pe care ne-am închipuit-o vreodată sau pe și-o dorește cineva mai ales când călătorești într-o vacanță. Nimeni nu își dorește să ai parte de o incertitudine, de un început cu stângul al autorităților dar e firesc, cumva, să nu cunoști datele problemei și atunci să se comunice greșit.

Important este că la sfârșit, lucurile au mers într-o direcție bună și s-au rezolvat. Îndrăznesc să spun că ăsta e un moment de normalitate, așa ar trebui să se acționeze în situațiile de criză fie că vorbim de români blocați într-o țară sau vorbim de alte situații. Oricum, nu e ceva ieștit din comun”, a adăugat Andreia Chiperi.

ADVERTISEMENT

Pe aeroport, ați avut timp sa va întâlniți și sa vorbiti cu alti români, in aceeași situație. Cum au trăit ei această experiență?

”Da, încă de la închiderea granițelor am fost contactați de câțiva români aflați în aceeași situatie ca si noi. Erau alaturi de copii în vacanță, fie singuri sau alături de prieteni. S-au panicat, inițial – la fel ca noi, însă cu timpul ne-am câștigat încrederea în autorități și ne-am liniștit, mai ales că au existat grupuri de whatsapp şi facebook şi s-a comunicat.”

Pe lângă cei 122 de romani, în avion s-au urcat și alți europeni. Ați vorbit și cu ei, cum au trăit aceste momente?

”Da, cu-o zi înainte de zbor am întâlnit un cuplu de polonezi extrem de speriat de ideea de a rămâne în Maroc. Nu aveau nicio soluţie la îndemână. Ne-am oferit să îi ajutăm, am contactat Ambasada Romaniei în Maroc, apoi i-am sfătuit să se adreseze și Ambasadei lor pentru a discuta mai ușor autorităţile între ele. Ulterior, i-am regăsit în zborul nostru de repatriere și erau extrem de fericiți că se întorc acasă”.

Când ar fi trebuit sa va întoarceți, dacă nu ar fi fost aceasta experiența?

”Pe 4 decembrie, trebuia să zburam spre Barcelona”.

Acum sunteți in izolare…vă e teama de un posibil rezultat pozitiv?

”Da, suntem in izolare şi nu, nu este teamă de un rezultat pozitiv”.

Cum era situația in Maroc, cum priveau autoritățile de acolo noua tulpină? Dar localnicii?

”În Maroc sunt puţine cazuri înregistrate de covid. Nu au existat restricţii, iar suspendarea zborurilor nu a schimbat cu nimic asta. Viaţa se desfășura în condiţii firești.”

Ați pierdut mulți bani, ar fi posibil să îi recuperați?

”40 euro – biletul spre Barcelona si 535 euro – biletul cumpărat spre Paris, atunci când nu exista ideea unei repatrieri, iar singurele zboruri agreate erau cele operate de francezi. Banii plătiţi pe cursa spre Barcelona îi vom recupera, ca urmare a anulării cursei. În schimb, banii plătiți pentru cursa Marrakech – Paris nu ii vom recupera întrucât cursa va avea avea loc, iar biletul nu presupunea anulare sau modificări gratuite. Important este că am ajuns în siguranță. Marocul s-a dovedit a fi o experiență nemaipomenită, inedită și provocatoare. Vă recomandăm să mergeți cel puțin o dată în Maroc, dar nu acum!”, au concluzionat soții Chiperi.

Cursa de repatriere a fost inițiată de Ministerul român de Externe. La aterizare, toți pasagerii au fost testați

Cursa specială Tarom a aterizat la Bucuresti, joi seară, în jurul orei 19:25 pe aeroportul Otopeni. Ca măsură suplimentară, persoanele au fost testate și li se va recomanda să rămână în autoizolare până la aflarea rezultatului testului, a informat Compania Națională Aeroporturi București. În cazul în care rezultatul testului este negativ, cetățenii repatriați din Maroc, țară aflată în zona verde, vor rămâne în contact cu autoritățile medicale pentru a depista orice semn al apariției eventualelor simptome.