După duelul dintre Universitatea Craiova – Rapid, scor 1-1, s-a discutat foarte mult despre un penalty în favoarea oaspeților. Alexandru Ioniță I a analizat faza de la finalul duelului din Bănie și recunoaște că arbitrul trebuia să dea lovitura de la 11 metri.

Alex Ioniță I, reacție după meciul de pe Ion Oblemenco

În minutul 87 al duelului de pe Ion Oblemenco, Maldonado a avut o intrare dură în careu la Oaidă, care se afla într-o situație periculoasă pentru olteni. După faza din finalul duelului, să primească penalty la Craiova.

“Știm că se poate mai mult. Aseară speram la o victorie. Cu toate că a fost un meci greu, noi am avut șanse mari să marcăm. Am scăpat de două ori singuri cu portarul și nu am putut să marcăm. Am avut penalty-uri. Cel puțin al doilea a fost foarte clar.

Fundașul central de la Craiova nu avea nicio treabă cu mingea. Mă refer la faza cu Oaidă. Mingea era în joc, iar fundașul nu avea nicio treabă. Chiar m-am uitat să văd dacă au mai zis și alții la fel”, a spus Alexandru Ioniță I.

Explicație surprinzătoare pentru care Rapid nu a primit penalty la Craiova. „Sunt foarte orgolioși”

Alex Ioniță I a explicat și motivul pentru care Rapid nu a primit acel penalty în duelul cu Universitatea Craiova. Fostul atacant al giuleștenilor este de părere că decât nevoia de a da o decizie corectă pe Ion Oblemenco.

“Mulți spun că Rapidul este o echipă ajutată, dar nu este cazul. Chiar dacă avem VAR, nu știm să îl folosim cu trebuie. Cred că este o problemă și cu vanitatea. Noi românii suntem orgolioși și de multe ori e lipsă de comunicare. Cineva încearcă să transmită din camera VAR că a fost sau nu a fost și de multe ori arbitrii cred că refuză.

Altfel, nu înțeleg de ce în străinătate pentru orice incident se verifică în timpul unui joc și arbitrul este dispus să meargă la margine și să verifice. Chiar dacă se ajunge în minutul 110, 115, el stă la fiecare fază și analizează pentru a nu greși. La noi sunt suișuri și coborâșuri.

Sunt momente în care pentru un henț se verifică 10 minute, iar pentru un penalty clar, cum a fost aseară, dă drumul în 30 de secunde. Mi se pare absurd să nu iei în considerare și părerea colegilor tăi, că sunt colegi până la urmă.

Ei văd mult mai bine de la televizor, cum și noi vedem. Suntem oameni din fotbal și vedem clar. Nu înțeleg de ce nu merge să verifice”, a explicat Alex Ioniță I, la SUFLET DE RAPIDIST.

“Rapid merita victoria”

“Eu cred că Rapid merita victoria, pentru că a avut două ocazii mari prin Krasniqi și Papeau a mai avut în repriza a doua. A fost un meci crâncen și foarte dur. Mi-a plăcut, pentru că fotbalul este un sport de bărbați.

Iar în ultima perioadă s-a cam dus din agresivitatea pozitivă. La orice atingere se simulează, se cere fault și se dă din mâini. Jocul nu mai este cursiv.

Mie ca atacant îmi plăcea duelul, căutam lupta. Cred că asta lipsește în România, în acest moment. Este un minus. Și mai este și pasiunea. Sunt multe meciuri care se dispută fără pasiune în Liga 1″, a mai spus Alexandru Ioniță I, la SUFLET DE RAPIDIST.

Alexandru Ioniță I, despre penalty-ul neacordat în Craiova - Rapid 1-1