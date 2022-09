Explozie a cazurilor de pneumonii grave în rândul copiilor. „Ne confruntăm cu o patologie absolut neobișnuită pentru această perioadă”

Medicii de la Spitalul de copii Victor Gomoiu din Capitală susțin că se confruntă cu un număr mare de cazuri grave de pneumonie, cu copii care au nevoie de oxigen și medicație inhalatorie, lucru neobișnuit pentru această perioadă a anului.

Explozie a cazurilor de pneumonii grave

Medicii susțin că este absolut neobișnuit să aibă cazuri de copii mici de cinci ani, preșcolari, cu insuficiență respiratorie gravă.

ADVERTISEMENT

„Ne confruntăm cu o patologie absolut neobișnuită pentru luna septembrie, o patologie care seamănă foarte mult cu patologia de iarnă, cu forme de boli respiratorii joase, adică pneumonii, bronşiolite la copiii mici, cu forme severe, cu insuficiență respiratorie acută la copii cu vârste variate, de obicei cei vulnerabili erau sugarii şi copiii mici.

Acum avem copii cu insuficienţă respiratorie, copii de 5 ani, preşcolari, şcolari mici, neobişnuit”, a declarat, într-un interviu pentru , Ana Maria Daviţoiu, medic primar pediatrie la Spitalul de copii Victor Gomoiu din Capitală.

ADVERTISEMENT

Medicul susține că răspândirea patologiei cel mai probabil a fost favorizată de reînceperea școlii și reluarea activităților din colectiv a copiilor.

Forme de boală mult mai grave

Medicul Maria Davițoiu a precizat că sunt dependenţi de oxigen, fac aerosoli şi au analizele modificat, dar a subliniat că încă niciunul dintre pacienți nu a fost intubat. Aceasta a subliniat însă că, față de anii precedenți, formele de boală sunt mult mai grave.

ADVERTISEMENT

„Avem minimum 20 – 25 de cazuri de pneumonie internate, paturile de pediatrie sunt 80. Sunt cei cu vârstele foarte mici, dar în mod neaşteptat sunt şi preşcolari şi şcolari mici, copii de 5-7 ani pe care şi în alte dăţi când îi avem cu pneumonii, ca grup de vârstă mă refer, ei nu evoluează cu insuficienţă respiratorie, adică sunt neobişnuit de mulţi, şi pentru unul care are experienţă mare ca mine datorită vârstei, este neobişnuit de mult să avem atât de mulţi copii dependenţi de oxigen şi cu nevoie de medicaţie inhalatorie, de aerosoli, cu analize modificate, cu sindrom funcţional respirator şi insuficienţă respiratorie.

Au febră, cei mai mulţi evoluează cu febră spectaculoasă şi au semne de insuficienţă respiratorie, respiră greu ca să mă exprim într-o variantă simplă, câteodată şuieră când respiră şi tuşesc foarte mult, este o tuse chinuitoare şi ziua, şi noaptea, boală de plămâni.

ADVERTISEMENT

Pe toţi i-am gestionat medical, dar să ştiţi că ne confruntăm cu un număr mare de cazuri faţă de alţi ani şi cu forme grave de boală. Dar nu a fost nevoie să intubăm niciunul, nu a fost nevoie de ajutorul ATI-ului, dar dacă intri în secţia de pneumologie aproape…omul şi masca de oxigen”, a mai declarat dr. Ana Maria Daviţoiu.

ADVERTISEMENT

Aceasta a precizat că în ultimele zile au fost internați, în medie, şi pneumonie pe zi și le-a transmis părinților că cea mai bună soluție este limitarea răspândirii prin izolare și respectarea măsurilor de igienă.

“Sfatul este de control epidemiologic, adică cumva dacă am putea limita contagiunea de la unul la altul, automat am controla şi boala, aici intră măsurile de tipul spălatul mâinilor, tuşitul şi strănutatul în cotul mâinii, nedistribuirea obiectelor de la unul la altul, alimente şi aşa mai departe, cei bolnavi trebuie ţinuţi sub tratament şi izolaţi de colectivitatea care să zicem că este cu copii sănătoşi, purtarea de mască.

Ideea de a automedica copilul nu este cea mai bună idee. Nu cred că e greşit, dacă temperatura este înaltă, să-i administrezi un antitermic, dar dacă simptomatologia persistă sub formă de febră, de tuse, de modificare a stării generale, de dificultăţi de alimentaţie, de apetit şi aşa mai departe, atunci trebuie să ceară ajutorul cuiva. Cred că dacă sunt aduşi mai repede, dacă se adresează medicului lor, medicului de familie care gestionează copilul mai devreme este mai bine decât mai târziu”, a mai precizat Ana Maria Daviţoiu.