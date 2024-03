FANATIK s-a întâlnit cu ”King Kazu”, cel mai bătrân fotbalist din lume. ”De ce nu ai jucat?” Răspuns incredibil al japonezului de 57 de ani

FANATIK a fost prezent duminică, 3 martie, pe cochetul stadion Carlos Osório din micuțul oraș Oliveira de Azeméis, la meciul dintre UD Oliveirense și CD Nacional, disputat în etapa a 24-a din cadrul ligii a doua portugheză. Se anunța o partidă specială prin prisma faptului că vedeta japoneză a gazdelor , tocmai a împlinit 57 de ani pe 26 februarie.

Întâlnirea s-a disputat la matineu, de la ora 11:00, pe o vreme rece, cu soare cu dinți. Circa 400 de oameni, printre care și câțiva niponi, s-au strâns în tribune să-l vadă jucând din nou, fie și pentru câteva minute, pe legendarul atacant japonez Kazuyoshi Miura. ”Estadio Carlos Osório” are o capacitate de 5.000 de locuri, distribuite într-o tribună și o peluză, sub care se află vestiarele.

Doi fotoreporteri japonezi, aflați în spatele porții, erau cu tunurile pregătite să surprindă ”fenomenul Kazu”. Numai că, antrenorul Ricardo Chéu, 42 de ani, n-a ținut cont de lovitura de imagine pe care clubul ar fi dat-o și l-a trimis în tribune pe fotbalistul intrat în ”Cartea Recordurilor”.

Oliveirense are în prezent alte obiective, se luptă pentru evitarea retrogradării. ”King Kazu” a privit jocul dintr-o lojă, iar la final a plecat dezamăgit de la stadion. Echipa lui a pierdut, scor 0-1, printr-un gol primit în minutul 81, și a ajuns pe locul 16 din 18, loc de baraj.

Reporterul FANATIK l-a abordat pe starul fotbalului din Japonia la ieșirea din lojă și a făcut câțiva pași cu el în drum spre vestiare. Kazu Miura sfidează vârsta. Doar șuvițele de păr alb te face să realizezi că stai lângă un fotbalist de 57 de ani. Are un fizic impecabil: 1,77 înălțime și 69 de kilograme.

Duminică, la meciul cu CD Nacional, fostul mare internațional nipon purta ochelari de soare cu lentile albăstrui, prin care i se vedeau ochii, era îmbrăcat sport, dar gros, cu geacă lungă bleumarin Puma și mănuși negre în mâini. În picioare avea adidași albi, cu șireturile desfăcute.

”King Kazu”, foarte amabil la poze, dar nu la fel de volubil când vine vorba despre interviu, demonstrează că în ciuda vârstei nu și-a pierdut pasiunea pentru fotbal. Veteranul Kazu Miura nu se împacă deloc cu statutul de legendă bună doar pentru marketing, încă își dorește să joace.

Întrebat de reporterul FANATIK de ce nu a jucat în meciul de duminică, ”King Kazu” a răspuns, la cei 57 de ani ai săi, la fel cum o fac toți fotbaliști profesioniști când sunt nemulțumiți că stau pe bară: ”Asta a fost decizia antrenorului. El decide cine joacă. Eu mă antrenez bine și sunt pregătit să joc atunci când se apelează la mine”. În drum spre vestiare, Kazu Miura a trecut neobservat printre suporterii din peluză, care îi certau pe jucători și pe antrenor.

Reacția lui Kazu Miura nu este deloc surprinzătoare. El este descris ca un sportiv care trăiește foarte intens pentru fotbal, se antrenează exemplar, e foarte atent la ce mănâncă și are un stil de viață foarte ordonat. În presa internațională s-a scris că legenda de la Oliveirense se trezește în fiecare zi la 5 dimineața și ia micul dejun, pregătit de un nutriționist personal. Dieta lui este bogată în proteine și cu conținut scăzut de grăsimi. Japonezii de la Spollup au dezvăluit că fotbalistul de 57 de ani își verifică greutatea și grăsimea corporală de patru sau cinci ori pe zi.

De asemenea, se mai spune că ”King Kazu” își ține sub control nivelul de fier din organism, iar dacă acesta este scăzut comandă o porție de ficat. După antrenamente, cel mai bătrân fotbalist din lume intră cu picioarele într-o baie de gheață și bea o apă carbogazoasă specială din Italia.

Este o problemă pentru că pasiunea mea pentru fotbal continuă să crească. Dacă voi continua așa, voi muri ca și Kazu. Știu că corpul meu este diferit față de când aveam 50 de ani. Mă antrenez o oră și jumătate și apoi trebuie să am de două mai multă grijă de corpul meu și să fac masaje cel puțin două ore. Când aveam 50 de ani, credeam că nu voi juca până la 55 de ani. Am fost dezamăgit că nu am mers la Mondialul din 1998, iar asta mi-a dat o nouă motivație” – Kazu Miura, pentru ziarul japonez ”Sponichi”