Fanii englezi, coșmarul lui Real Madrid! Suporterii au atacat din nou autocarul înainte de meciul cu Chelsea

Real Madrid s-a deplasat în Anglia pentru returul din semifinala Champions League împotriva lui Chelsea, însă fanii englezi le-au atacat din nou autocarul madrilenilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Campioana Spaniei a trecut recent printr-un astfel de episod, în sferturile de finală, când Real Madrid s-a deplasat pentru duelul cu Liverpool. Atunci, fanii „cormoranilor” au reușit să spargă un geam al autocarului, însă nimeni nu a fost rănit.

Acum, fanii lui Chelsea au atacat autocarul cu pietre și cu alte obiecte, dar nu a fost spart niciun geam și nicio persoană nu a fost rănită.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fanii englezi au atacat din nou autocarul lui Real Madrid înainte de meciul cu Chelsea

Fanii lui Chelsea au creat o atmosferă incendiară înaintea returului din semifinala Champions League cu Real Madrid, aceștia aruncând cu mai multe obiecte în autocarul campioanei Spaniei.

În tur, Chelsea a avut mai multe ocazii importante decât Real Madrid, însă scorul final a fost 1-1, iar trupa lui Thomas Tuchel pornește cu prima șansă împotriva echipei lui Zinedine Zidane.

ADVERTISEMENT

Autocarul lui Real Madrid a ajuns mai târziu pe „Stamford Bridge”, „galacticii” așteptând rezultatul testului COVID-19 al lui Marcelo.

Tuchel a acuzat oboseala jucătorilor la meciul din tur

Thomas Tuchel a acuzat oboseala jucătorilor săi la meciul din tur, fiind conștient de ratările mari pe care le-au avut: „Am început jocul foarte foarte bine, cu mult curaj și calitate. Am meritat să câștigăm prima repriză, am avut șanse.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Din păcate Real a marcat dintr-o fază fixă și nu au avut altceva, nu le-am permis să aibă ocazii. A fost un scor dezamăgitor la pauză. A trebuit să rămânem calmi și să nu ne pierdem încrederea”.

„A doua repriză a fost foarte tactică, s-a simțit că suntem puțin obosiți, de aceea am și făcut trei schimbări într-un singur moment. Pierdeam deja prea multe mingi. Am avut doar câteva zile să ne recuperăm dintr-un alt joc dur în deplasare. Trebuie să trăim cu acest 1-1. Golul marcat a fost meritat și ar fi trebuit să mai înscriem cel puțin încă o dată”, a mai spus Thomas Tuchel la finalul meciului din tur.

ADVERTISEMENT