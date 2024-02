Fanii i-au cerut demisia lui Ladislau Boloni! Metz a ajuns la 7 înfrângeri consecutive

Metz a fost învinsă de Lorient în etapa 20 din Ligue 1, scor 1-2. După meci, lucrurile au luat-o razna în rândul suporterilor care nu mai suportă să își vadă echipa pe ultimele locuri. Astfel, .

Înfrângere pentru Ladislau Boloni în Ligue 1. Fanii lui Metz sunt supărați și cer demisia

Metz a pierdut meciul de acasă cu Lorient, scor 1-2. Astfel, gruparea de pe locul 16, primul loc retrogradabil, a ajuns la 7 înfrângeri consecutive în Ligue 1, iar fanii echipei sunt supărați. După un alt rezultat negativ, suporterii îi cer demisia lui Ladislau Boloni, cel care a ajutat echipa să promoveze din eșalonul secund.

După meciul cu penultima clasată, fanii lui Metz au ieșit din stadion furioși, iar din urma lor se auzeau sunetele unor cântece în care transmiteau mesaje precum “direcția demisie”. În afara arenei Saint-Symphorien, suporterii au aruncat cu gaze lacrimogene.

La fața locului s-au prezentat imediat forțele de ordine care au încercat să oprească scandalul făcut de fani, dar aceștia țipau cu și mai multă furie și erau înarmați cu bare de fier. Între timp strigau către conducerea celor de la Metz “Clubul suntem noi, nu sunteți voi!”.

Este clar că fanii caută vinovați pentru rezultatele dezastruoase ale echipei din Ligue 1 și sunt hotărâți să facă orice pentru o schimbare în cadrul clubului. Suporterii nu își doresc ca echipa antrenată de Ladislau Boloni să retragradeze după primul an de la revenirea în Ligue 1.

Metz, echipa care are cel mai mic buget din Franța

În decembrie 2023, . Antrenorul român a mărturisit că Metz este echipa cu cel mai mic buget din Franța. Ceea ce duce cu siguranță și la rezultatele negative din campionat.

“Bugetul nostru este cel mai mic din Franța (n.r. din Ligue 1). Suntem la vreo 55 de milioane de euro pe an. Contează cine este în spatele clubului. Proprietarul clubului nostru este un om foarte bine așezat din punct de vedere financiar. În schimb, a refăcut stadionul și a adus calitate imensă în toată structura stadionului care a costat bani foarte mulți”, a declarat Ladislau Boloni.

Boloni a explicat că formațiile din Franța trebuie să achite 25 de milioane de euro către o instituție a statului la începutul fiecărui an. Acest lucru pentru a garanta că pot îndeplini toate angajamentele financiare în noul sezon din Ligue 1.

25 de milioane de euro, taxa pentru a juca în Ligue 1

“A cumpărat un aeroport întreg pentru a face academia acolo. Are o academie în Senegal, are o echipă în Belgia și astea toate trebuie să fie întreținute. Singurii care produc suntem noi. Aceste cheltuieli pe an trebuie să fie pe la vreo 25 de milioane de euro pe an.

Acești bani trebuie ca noi să îi producem. În fiecare an, noi trebuie să plătim 25 de milioane de euro către DASJ. Care aparține de stat și controlează situația financiară a cluburilor. Cu banii aceștia dau aprobare că poți să participi în campionat. Și noi trebuie să plătim asta doar din 21 de jucători”, a spus antrenorul român, la FANATIK SUPERLIGA.

Ladislau Boloni a mai spus la FANATIK SUPERLIGA că toate aceste decizii ale clubului din spate pun mare presiune pe antrenor. La finalul zilei, tehnicianul este cel criticat pentru rezultatele echipei, chiar dacă impactul deciziilor vine și din alte părți ale clubului.

Metz este la egalitate de puncte cu Lorient, 16, după 20 de etape, dar se află cu o poziție mai sus în clasament. De pe locul 16, Metz va intra la baraj și va mai avea o șansă să se salveze de la retrogradare. Următorul meci al lui Metz este cu Marseille, locul 8 în Ligue 1.