Ladislau Boloni, declarații în premieră la Fanatik SuperLiga. Cum reușește minuni cu Metz!

. Unul dintre cei mai longevivi și titrați antrenori din fotbalul românesc a dezvăluit cum a reușit să ducă o echipă promovată în Ligue 1 pe locul 9, la doar un punct de locul 6, primul care asigură participarea în cupele europene.

Ladislau Boloni face furori în campionatul Franței

Antrenorul lui Metz despre parcursul bun din Ligue 1 și rămâne la fel de modest: „Elogiile sunt prea mari și mă simt deranjat, doar atât. Sigur că îmi cade bine ceea ce spuneți. În primul rând aș vrea să spun că acest campionat este foarte puternic. Echipa noastră și cu mine vom suferi foarte mult în acest sezon.

Ladislau Boloni a mărturisit că drumul e plin de obstacole: „Lucrurile nu merg chiar atât de ușor și sunt urcușuri și coborășuri, zile fericite și mai grele. Trebuie să strângem dinții până la finalul campionatului și să rămânem în prima divizie.

Eu am nevoie de puțină stabilitate și mă gândesc la 4-5 luni pentru a simți bine ceea ce am în mână, să fac probele și să reușesc din grupul de jucători pe care îl am să pot alege cei mai de folos jucători. Am o mare nemulțumire, aceea că nu se termină campionatul în acest moment”.

Ladislau Boloni rămâne realist, deși Metz e mai aproape de cupele europene decât de retrogradare

Ladislau Boloni susține în continuare că obiectivul echipei este salvarea de la retrogradare: „Sigur cuvintele nu sunt ambițioase, dar dificultatea campionatului nostru, 18 echipe, 3 care pot să retrogradeze, e greu să rămâi în primele 15. În Franța campionatul e deosebit de dificil”.

„Loți” a vorbit și despre nivelul fotbalului din Franța, considerat în top cinci campionate din Europa: „Este bine știut că în Franța formarea jucătorilor este cea mai bună din lume. Jucătorii francezi sunt cel mai bine vânduți în toată lumea. Găsim mai mulți decât brazilieni la cluburile mari. Fotbalul aici e bine pus la punct și e normal să aibă și calitate”.

Echipa antrenorului român va fi afectată însă de Cupa Africii pe Națiuni care va avea loc la începutul anului viitor, lucru care îi dă mari bătăi de cap: „Eu cred că ajungem încet-încet la o stabilitate. Mult mai buni nu putem să fim. Ar fi bine ca în acest an luăm încă 3-4 puncte. Pe urmă ne concentrăm foarte mult pe Cupa Africii. Toate echipele au mulți jucători care vin de acolo. Toate echipele vor pierde jucători pentru că turneul va avea loc în ianuarie.

Una e când pierd eu vreo 3-4 jucători și alta e când pierde PSG, Rennes, Monaco sau Lille. Una e să piardă ei 2-3 jucători și altfel e pentru Metz. E o perioadă defavorabilă pentru toate echipele. Toți au jucători care sunt internaționali dintr-o țară africană.

Am un lot mai restrâns numeric și calitate mai mică. Internaționalii sunt printre cei mai buni jucători. Pregătim deja, în sensul că știu cine va fi convocat și încercăm să dublăm pe acele posturi. Mai bag jucătorul care va veni după plecarea internaționalului ca să îi adaptăm cât se poate de repede”.

Ladislau Boloni a dezvăluit secretele parcursului bun de la Metz