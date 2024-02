Fanii i-au cerut demisia lui Marius Șumudică după un nou eșec. Gaziantep, tot mai aproape de retrogradare. Reacția antrenorului. Update

Marius Șumudică rămâne optimist, chiar dacă echipa sa e în zona nisipurilor mișcătoare. „Nu cred că vom retrograda. Trebuie să luptăm însă pentru asta. Nu știu ce să spun despre meciul de azi.

Ne-am luptat, am jucat bine. Am șutat de 14 ori și n-am dat gol. Dar nu meritam să pierdem astăzi. Adversarul a avut patru șuturi și a dat două goluri. A fost mult mai eficient. Adevărul e că am și avut meciuri grele în această perioadă, cu Galatasaray, Fenerbahce și Istanbul BB.

Mai sunt 11 meciuri și vedem ce e de făcut. Nu știu dacă fanii au sau nu ceva cu mine. Mie îmi place de noi și le transmit că vom rămâne în prima ligă”, a declarat Marius Șumudică.